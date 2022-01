GameCube torna su Switch, ma non come potete immaginare

Il cubetto viola di Nintendo, GameCube, è stata una delle console più amate della storia dai fan della Grande N. Per via del suo design unico, e per il parco titoli che riuscì a crearsi.

Più volte è stato chiesto, dai giocatori, di riavere una parte di quella lineup all’interno di Nintendo Switch Online, il servizio in abbonamento dell’ultima console della Casa di Kyoto.

Per ora sono stati inseriti titoli dalla generazione di Nintendo 64, e uno dei prossimi ad entrare nel famigerato Pacchetto Aggiuntivo è uno degli Zelda più amati.

I giochi GameCube, che hanno compiuto vent’anni qualche mese fa, probabilmente arriveranno all’interno dell’abbonamento, ma non abbiamo ancora informazioni di qualche tipo.

Il cubetto viola è stato così apprezzato anche per il suo controller, diventato iconico e talmente confortevole che, su Switch, ci sono dei pad alternativi che lo emulano.

Quello di GameCube è un controller amato soprattutto da chi ama avere una periferica in grado di supportare le sessioni di gioco più intense.

Il quale riprende, ovviamente, anche il design della console. Il colore indaco, così come gli altri pulsanti coloratissimi (tra cui il secondo analogico, inedito per l’epoca).

Qualcuno ha deciso di fare un passo ulteriore, e ridisegnare tutto l’hardware originale di Switch come quello di GameCube, con una fedeltà impressionante.

Ovviamente su Reddit (e dove, sennò?) dove l’utente LestatMods ha mostrato la sua linea di controller a tema GameCube, che potete vedere nel post qui sotto:

Come potete vedere è un lavoro fedelissimo, che ci fa sperare che, prima o poi, Nintendo possa avere la folle idea di pensare un’edizione limitata speciale, ma ufficiale.

E pensare che la divisione americana di Nintendo pensava che i colori della console fossero troppo femminili, e non era per niente d’accordo con l’estetica dell’hardware.

Nel frattempo Nintendo pare stia per annunciare una nuova esclusiva, come lasciano intendere alcune indiscrezioni apparse in rete.