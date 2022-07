Una IP storica Nintendo potrebbe tornare presto su Switch: c’è un indizio

Dopo una lunga attesa, Nintendo potrebbe essere finalmente pronta al grande ritorno di Donkey Kong su Switch, stando a un nuovo importante indizio trapelato in queste ore.

Ricordiamo infatti che l’ultimo capitolo della serie è Donkey Kong Country Tropical Freeze (che potete acquistare in consegna rapida su Amazon), inizialmente rilasciato su Wii U ma riproposto con alcuni miglioramenti sulla fortunata console ibrida.

Da tempo si parla della possibilità di un ritorno di questa IP storica, che secondo alcuni insider sarebbe pronta a ricoprire nuovamente un ruolo centrale tra i franchise Nintendo.

La casa di Kyoto non si è però lasciata sfuggire alcun annuncio negli ultimi mesi, lasciandosi però alle spalle un nuovo importante indizio: come riportato da DK Vine (via Nintendo Life) è stato registrato nuovamente il marchio di Donkey Kong, suggerendo un possibile ritorno del celebre gorilla.

La particolarità di questo nuovo trademark è che non si è trattata semplicemente di un’operazione di routine, ma di un vero e proprio aggiornamento con nuove informazioni.

Viene infatti segnalato che il marchio registrato includerà anche «programmi scaricabili per console portatili ed elettroniche», suggerendo di conseguenza il possibile arrivo di un nuovo gioco su Nintendo Switch.

Nintendo has updated the trademark for Donkey Kong. Rather than being a routine extension of an existing trademark, this is a new trademark with updated verbiage pertaining specifically to video games, including "downloadable programs for portable and electronic consoles." pic.twitter.com/UgWpK8VHwH

— Kremling Kampaigner (@KRoolKountry) July 1, 2022