Nintendo Switch Online vi offre gratis per una settimana un amato spin-off di Mario, da ora

Da questo momento tutti gli utenti iscritti a Nintendo Switch Online potranno divertirsi con un grande gioco gratis in prova: si tratta di uno degli spin-off più amati di Mario disponibili sulla console ibrida.

Stiamo naturalmente parlando di Mario + Rabbids Kingdom Battle, il crossover che propone le iconiche mascotte Nintendo e Ubisoft con un interessante gameplay strategico (potete acquistare la Gold Edition in consegna rapida su Amazon).

L’annuncio di questo interessante nuovo gioco gratis in prova era arrivato la scorsa settimana, in seguito all’annuncio della data di lancio del suo successore, in uscita durante il mese di ottobre.

Con un breve comunicato rilasciato sui propri canali social, Nintendo ha confermato che Mario + Rabbids Kingdom Battle è già disponibile gratis da questo momento e per tutta la settimana: la versione base completa sarà giocabile senza costi aggiuntivi fino a domenica 10 luglio.

Se avete approfittato del pre-load offerto dalla casa di Kyoto negli scorsi giorni, non dovrete dunque fare altro che avviare l’applicazione nel vostro menù Home con un account iscritto a Nintendo Switch Online per iniziare a giocare gratis da subito.

In alternativa, non dovrete fare altro che scaricare il gioco attraverso la pagina ufficiale del Nintendo eShop dalla vostra console o, in alternativa, direttamente al seguente indirizzo.

Preparati a combattere: la versione Giochi in prova è ora disponibile! https://t.co/dqm6S5lcbL — Nintendo Italia (@NintendoItalia) July 4, 2022

Mario + Rabbids Kingdom Battle è affrontabile anche in compagnia di un vostro amico grazie al gameplay in co-op locale: non dovrete fare altro che affidargli uno dei vostri joy-con e divertirvi in appositi livelli speciali ricchi di sfide.

Se dopo il termine della prova gratuita vorrete mantenere i vostri progressi, non dovrete fare altro che acquistare la versione completa del gioco: in questo modo, potrete semplicemente riprendere da dove avrete interrotto.

In ogni caso, questo gradito omaggio vi permetterà di prepararvi a dovere all’imminente lancio di Sparks of Hope, che è stato solo uno dei tanti titoli svelati nell’ultima presentazione: sulle nostre pagine potete trovare il recap completo del Nintendo Direct Mini Partner Showcase.

Restando in tema con il servizio in abbonamento, segnaliamo che se siete iscritti al Pacchetto Aggiuntivo potrete giocare da subito con 4 nuovi titoli gratis su SEGA Mega Drive.