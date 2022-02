Un survival horror italiano ispirato ai Resident Evil classici gratis, ma per poco tempo

Lo scorso anno, Invader Studios e il publisher Leonardo Interactive hanno annunciato Daymare 1994 Sandcastle, prequel del survival horror Daymare 1998.

Il primo capitolo è uscito nel 2019 ottenendo un buon feedback da parte di critica e pubblico, al punto da permettere la lavorazione di un nuovo capitolo.

Il primo Daymare era stato lanciato inizialmente solo su PC, dove ne avevamo apprezzato le qualità nella nostra recensione, sebbene è ora il momento di provare con mano anche il prequel.

Ora, Invader Studios ha annunciato che lancerà una demo giocabile di Daymare 1994 Sandcastle in occasione della Steam Next Fest.

Questa, secondo i programmi, inizierà il 21 febbraio e terminerà il 28 febbraio 2022, periodo durante il quale potremmo quindi provare con mano il gioco.

Con Daymare 1994 Sandcastle, Invader Studios vuole portare avanti il suo filone vecchia scuola, approfondendo la storia della H.A.D.E.S.

Poco sotto, trovate anche un nuovo trailer che annuncia il rilascio della demo (via IGN US):

Sandcastle ci metterà nei panni dell’agente speciale Dalila Reyes, ex spia governativa ora al servizio dell’agenzia in missione in un’avanzato centro di ricerca sperimentale negli Stati Uniti.

Il lancio del seguito di Daymare 1998 è in programma per il 2022 su diverse piattaforme, che stavolta includeranno fin dal day one PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S e Xbox One.

Essendo il gioco originale ispirato a un classico come Resident Evil 2, non erano mancati incroci con il materiale d’ispirazione, visto che un personaggio di Daymare 1998 era diventato giocabile nel gioco Capcom grazie ad una mod.

Parlando invece di giochi gratis su PC, Steam ha deciso di offrire per tutti i suoi utenti di una nuova prova gratis su uno dei roguelite più apprezzati su PC.

Infine, anche se San Valentino è ormai finito, potrete comunque festeggiare la ricorrenza con un tenerissimo gioco gratis da giocare in compagnia.