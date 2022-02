Steam vi offre un nuovo gioco gratis a tempo: è un apprezzato roguelite

Continuano gli imperdibili omaggi di Steam per tutti i suoi utenti: i giocatori iscritto allo store di Valve potranno approfittare da oggi di una nuova prova gratis su uno dei roguelite più apprezzati su PC.

Stiamo parlando di Children of Morta, l’action RPG con elementi hack ‘n’ slash nel quale interpreterete una famiglia di eroi contro l’inarrestabile Corruzione: per un periodo limitato potrete scaricarlo gratis e provarlo senza costi aggiuntivi.

A differenza di Dear Esther Landmark Edition, che solo per oggi potrà essere vostro completamente gratis, si tratta dunque di una prova a tempo: la promozione sarà dunque un’ottima opportunità per poterlo testare a fondo prima di decidere se acquistarlo o meno.

L’iniziativa è stata lanciata per festeggiare l’arrivo dell’attesa modalità co-op online, motivo per il quale potrete radunare i vostri amici e iniziare a divertirvi in multiplayer con questa amata produzione.

Children of Morta è un mix tra GDR d’azione e d’avventura, roguelite e hack ‘n’ slash, nel quale potrete decidere di sviluppare non solo i personaggi individuali, ma anche tutti gli altri componenti della famiglia Bergson.

I fan hanno apprezzato questo titolo non solo per via di un gameplay adrenalinico e ben realizzato, ma anche per il suo stile grafico che combina animazioni realizzate manualmente in ogni fotogramma e una gradevole pixel art.

Per poter iniziare a scaricare subito Children of Morta sul vostro dispositivo, non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo e cliccare sul pulsante «Avvia gioco» per dare inizio alla vostra prova gratis.

Trattandosi di uno dei titoli protagonisti delle Follie di Metà Settimana, questo amato roguelite potrà essere vostro con un imperdibile sconto del 65% valido fino al 18 febbraio, giornata in cui si concluderà l’ultima prova gratis di Steam.

Vi ricordiamo inoltre che anche se San Valentino si è già concluso, potrete comunque festeggiare la ricorrenza con un tenerissimo gioco gratis da giocare in compagnia.

Nel frattempo, Valve è quasi pronta a lanciare la sua imponente console ibrida: Steam Deck avrà infatti dimensioni decisamente impressionanti, come visibile dalle prime foto.