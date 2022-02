Steam vi regala un nuovo gioco gratis per festeggiare San Valentino

Fra pochi giorni sarà ufficialmente arrivato il momento di celebrare San Valentino, la festa speciale dedicata a tutti gli innamorati, e gli appassionati dei videogiochi potranno decidere di spendere qualche momento in compagnia di un nuovo gioco gratis su Steam.

Il tenerissimo titolo in questione è stato infatti sviluppato per poter essere giocato in cooperativa, proprio come il recente It Takes Two, vincitore del premio GOTY 2021.

Come riportato da Destructoid, si tratta di un gioco gratis perfetto per celebrare questa festa, dato che si tratta di un semplice titolo disegnato per consentire alle coppie di avere uno spazio per divertirsi.

Non sarà nemmeno necessario un’eccessiva quantità di tempo libero, perché With You è un’avventura cooperativa dalla durata complessiva di circa 15 minuti.

L’intento di Carol Mertz, autrice di questo interessante progetto, era infatti quello di essere non solo un gioco accessibile per giocatori veterani e più casual, ma anche di poter offrire uno spazio intimo e, per questo motivo, adatto alle coppie.

With You racconta la storia di due personaggi bizzarri che si incontrano e che, con il passare del tempo, diventeranno sempre più vicini l’uno all’altro esplorando insieme il mondo.

I giocatori dovranno collaborare insieme a stretto contatto per superare molti degli enigmi che il titolo proporrà loro: un’esperienza dunque semplice ma stimolante per festeggiare insieme il San Valentino.

Se volete provare questo intrigante gioco, non dovrete fare altro che dirigervi alla pagina ufficiale su Steam e cliccare sul pulsante Avvia gioco: With You sarà disponibile gratis per sempre sul vostro account.

Data la sua natura di gioco cooperativo, probabilmente sarebbe meglio non giocarlo su Steam Deck, nonostante vada sottolineato che si tratta di una console davvero molto grande.

Ricordiamo che in questi giorni era stato reso disponibile in prova gratuita anche The Sims 4, ma per un periodo limitato potrete approfittare di una grande offerta per acquistarlo a un prezzo irrisorio.

A proposito di giochi gratis, segnaliamo che se siete iscritti a Xbox Game Pass Ultimate potrete anche approfittare di due nuovi grandi regali su PC.