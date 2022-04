Un regalo “artistico” ai fan di Final Fantasy VII, per i suoi 25 anni

L’uscita su PC di Final Fantasy VII Remake ha rimarcato l’interesse generale verso il settimo capitolo della saga di JRPG più famosa di tutti i tempi.

La nuova versione del remake del gioco Square Enix (che potete trovare su Amazon a prezzo davvero basso) parte dalle basi di un gioco divenuto un classico immortale.

In attesa della seconda parte di questo remake, il cui annuncio dovrebbe essere ormai molto vicino, il publisher nipponico ha deciso di fare un piccolo omaggio ai fan di Cloud e soci.

Quindi, tra una sveglia a forma di Buster Sword e l’altra, Square Enix ha inaugurato una galleria d’arte virtuale per i 25 anni di Final Fantasy VII.

Come riportato anche da Destructoid, da ora potete imbarcarvi in un’avventura virtuale all’interno di una collezione di fan art curata da Square in prima persona.

All’avvio della galleria d’arte di Final Fantasy VII vi sarà garantito l’accesso alla ‘Stanza A’, con la possibilità di passare alla Stanza B, C o D dal menu principale (e attivare la musica di sottofondo).

Cliccando su ogni oggetto esposto, si potrà ingrandire la foto con il nome dell’artista in giapponese di turno: è anche possibile scorrere la mostra come se si stesse ‘camminando’ lungo il corridoio, o lasciare che lo schermo scorra automaticamente da una parte all’altra.

Square Enix ha tenuto a precisare, quando ha lanciato questa mostra, che al suo interno è possibile trovare 40 opere da parte della community, sebbene non tutte hanno trovato spazio nell’esposizione.

Se in ogni caso volete dargli un’occhiata, vi basterà cliccare a questo indirizzo (e vi auguriamo buon divertimento=.

Del resto, per festeggiare l’originale Final Fantasy VII sono state promesse moltissime iniziative a tema per questo importante anniversario.

Vero anche che per i fan incalliti c’è il remake del remake per la prima PlayStation a 32-bit, pensato per quelli che proprio non riescono a dire no alla nostalgia canaglia.