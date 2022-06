Un nuovo gioco gratis Ubisoft sarà presto disponibile su Nintendo Switch

Nonostante fosse stato inizialmente annunciato anche su Nintendo Switch, un nuovo free-to-play di Ubisoft è stato lanciato lo scorso mese soltanto su PC e console Xbox e PlayStation, senza aver ottenuto ulteriori informazioni sulla piattaforma ibrida.

Stiamo naturalmente parlando di Roller Champions, l’ambizioso gioco gratis sportivo rilasciato 3 anni dopo l’annuncio ufficiale: nonostante non sia ancora arrivato un annuncio ufficiale, sembra che a breve sarà disponibile anche su Nintendo Switch (potete acquistare il modello OLED in offerta su Amazon).

La pagina ufficiale di Nintendo eShop è stata infatti ufficialmente in tutte le sue versioni, compresa quella italiana, per prepararsi all’imminente arrivo del nuovo gioco gratis.

Il negozio digitale per Switch sottolinea inoltre che sarebbe già disponibile una data d’uscita: Roller Champions sarà scaricabile a partire da domani 21 giugno 2022.

Ricordiamo che in Roller Champions gli dovranno competere con squadre composte da 3 giocatori l’uno: dovrete collaborare per portare a termine giri in pista con la palla, senza farvela rubare dal team avversario, per poi segnare centrando il bersaglio.

Dopo ogni partita sarà possibile accumulare fan e giocare in stadi sempre più grandi: le microtransazioni saranno inoltre esclusivamente cosmetiche, in grado così di sbloccare solo ulteriori personalizzazioni.

Anche se Ubisoft non ha ancora annunciato ufficialmente il lancio, la presenza di una pagina ufficiale sull’eShop di Nintendo Switch sembra rappresentare una conferma sul nuovo free-to-play in arrivo per la console della casa di Kyoto.

Ricordiamo inoltre che sulle versioni console e PC è disponibile anche il cross-play: una feature importante che, con molta probabilità, sarà confermata anche in questa nuova edizione per giocare con i vostri amici.

Se siete curiosi di scoprirne di più su questo originale free-to-play, sulle nostre pagine potete consultare la recensione di Roller Champions.

