Nintendo Switch Online, disponibili da ora tre giochi gratis “speciali” e nuovi bonus

Da questo momento è disponibili un nuovo aggiornamento a sorpresa per Nintendo Switch Online: il servizio in abbonamento per la console ibrida della grande N offre a tutti i suoi abbonati la possibilità di accedere a nuovi contenuti gratuiti.

La casa di Kyoto ha infatti deciso di prepararsi al lancio di Mario Strikers Battle League Football, la nuova esclusiva Switch disponibile a partire da oggi (potete acquistarlo al miglior prezzo su Amazon) con tanti nuovi bonus sbloccabili per il vostro profilo.

Si tratta dunque di un secondo gioco selezionato per il mese di giugno, dopo che pochi giorni fa erano già state rese disponibili le prime icone dedicate a The Legend of Zelda Breath of the Wild.

Come di consueto, le icone per il profilo saranno distribuite con ondate settimanali fino all’8 luglio, ma le sorprese non sono affatto finite qui: il catalogo per il Super Nintendo Entertainment System si è infatti ufficialmente aggiornato con 3 nuovi giochi gratis in edizione Special, dedicati interamente al mondo di Kirby.

Di seguito vi riporteremo dunque tutti i nuovi giochi gratis ai quali potrete accedere da questo momento tramite il vostro abbonamento a Nintendo Switch Online:

Kirby’s Dream Land 3 – Livello di difficoltà ultrafacile!

Kirby’s Dream Course – Balla con Kirby!

Kirby Super Star – La vendetta di Meta Knight!

Ricordiamo che le edizioni speciali non sono altro che versioni uniche di titoli già inclusi nel catalogo di giochi gratis: in questo caso, la selezione di prodotti dedicati a Kirby vi permetterà di accedere a tutti i segreti sbloccati.

Si tratta dunque di un’ottima iniziativa per tutti i giocatori interessati a scoprire tutti i contenuti di queste avventure fin da subito, senza dover finire nuovamente l’avventura principale.

Se i nuovi giochi speciali non dovessero essere ancora disponibili nella vostra app dedicata, sarà necessario avviare manualmente un aggiornamento tramite la schermata Home della vostra console Nintendo Switch: al termine dell’operazione potrete divertirvi con i vostri nuovi regali.

Anche il precedente update del servizio in abbonamento era dedicato al tenerissimo eroe di casa Nintendo: è stato infatti sistemato un grave bug che impediva di finire Kirby 64.

Non dimenticatevi inoltre di iniziare a scaricare gratis il nuovo gioco gratis a tempo, la cui prova partirà dalla prossima settimana: si tratta di un amatissimo RPG indie.