Nintendo Switch Online svela il nuovo gioco gratis: è un amato spin-off Pokémon

Nintendo Switch Online ha appena svelato il nuovo gioco in arrivo per gli utenti iscritti al Pacchetto Aggiuntivo: si tratta di uno degli spin-off di Pokémon più amati di sempre, presto disponibile per l’app dedicata alla console Nintendo 64.

Stiamo naturalmente parlando di Pokémon Snap, l’intrigante capitolo nel quale l’utente è chiamato a scattare le migliori foto possibili ai mostri tascabili di prima generazione: un capitolo così amato da aver ispirato anche un nuovo episodio su Nintendo Switch (potete acquistare New Pokémon Snap in offerta e in consegna rapida su Amazon).

Come ricordato da Nintendo Life, si tratta dell’ultimo dei giochi Nintendo 64 precedentemente promessi in arrivo per il servizio in abbonamento: nei prossimi mesi dovrebbero arrivare infatti anche Custom Robo 1 e 2 ma, sfortunatamente, saranno disponibili in esclusiva per le app dedicate agli utenti in Giappone.

Questo però non significa che le novità finiranno qui: la casa di Kyoto aveva infatti già comunicato che avremmo visto ben presto nuovi contenuti e servizi. Con molta probabilità, continueranno dunque ad arrivare ulteriori giochi su Nintendo 64 per incrementare la line-up.

Pokémon Snap sarà ufficialmente disponibile gratuitamente a partire da venerdì 24 giugno per tutti gli iscritti al Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online: basterà semplicemente eseguire come di consueto l’aggiornamento dell’app per potersi divertire con un nuovo omaggio.

L’annuncio è arrivato tramite un nuovo trailer di lancio, che svela anche ai nuovi giocatori di cosa si tratta esattamente questo intrigante spin-off: ve lo riproporremo di seguito.

Sarà necessario pazientare ancora una settimana prima di potersi godere pienamente questo nuovo grande omaggio: presto sarete in grado di scoprire i Pokémon come non avrete mai fatto prima d’ora, con un’esperienza diversa e incredibilmente rilassante.

Restiamo dunque in attesa di scoprire quali saranno i prossimi giochi gratis in arrivo nelle prossime settimane: non appena arriveranno ulteriori novità e annunci ufficiali, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che avete ancora tempo fino a domenica 19 giugno per giocare gratis insieme ai vostri amici uno degli RPG indie più amati degli ultimi anni, grazie alla nuova prova a tempo di Nintendo Switch Online.

Segnaliamo inoltre che dalla scorsa settimana sono ufficialmente disponibili 3 nuovi giochi gratis in edizione speciale, dedicati ai più amati capitoli di Kirby.