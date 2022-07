Un grande classico indie uscirà molto presto su PS5

La scena dei videogiochi indie sta diventando ogni giorno più imponente, tanto che ora arrivano ulteriori conferme che un grande classico è in dirittura d’arrivo anche su PS5 e Xbox Series X|S.

Se il gioco ha fatto già il pieno di lodi e giudizi positivi (tanto che su Amazon trovate anche la colonna sonora), What Remains of Edith Finch potrebbe ora vivere una seconda giovinezza.

Del resto, da poco abbiamo visto anche un altro classico come This War of Mine diventare next-gen (o meglio, current-gen), con l’arrivo di una versione definitiva del titolo indie in questione.

Ora, dopo le prime voci di inizio mese, sono arrivate nuove e gradite conferme che vedono What Remains of Edith Finch pronto a traghettare nell’attuale generazione.

Come riportato anche da Push Square, l’amato gioco d’avventura narrativa starebbe infatti per tornare in un porting nativo su PS5 (e, immaginiamo, anche su Xbox).

PlayStation Game Size, un account Twitter che raccoglie le ultime novità in dirittura d’arrivo sul PS Store, ha condiviso questa versione del titolo, confermandone ufficiosamente l’esistenza.

Non ci sono ulteriori dettagli sulla cosa, se non che il gioco è effettivamente in uscita su PS5 e che l’annuncio è stato pubblicato sullo store digitale di Sony.

What Remains of Edith Finch (PS5) ⬛ #WhatRemainsofEdithFinch pic.twitter.com/VSvWCZamJ4 — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) July 27, 2022

Ora come ora, quindi, manca solo che l’editore Annapurna Interactive confermi ufficialmente l’arrivo di What Remains of Edith Finch su console current-gen.

L’etichetta indie ha in programma un evento di presentazione per domani, giovedì 28 luglio. Con ogni probabilità, l’annuncio del gioco sarà uno degli annunci fatti durante la live, durante la quale scopriremo se il titolo offrirà eventuali miglioramenti visivi o caratteristiche specifiche per PS5.

