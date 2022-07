Un capolavoro indie sta per diventare next-gen, e potrebbe arrivare presto

Inutile specificare quanto la scena indipendente si sia imposta nel mercato mainstream, e a volte riescono anche a valicare le generazioni diventando anche next-gen.

Anche se, in questo senso, è stata per assurdo Nintendo Switch (la trovate su Amazon) la console ad aver trainato più di tutti le vendite dei giochi indie su console.

Talmente tanto che Nintendo ha dedicato anche uno specifico evento alla scena indie, che di tanto in tanto racconta i videogiochi in arrivo.

Di recente abbiamo visto This War of Mine diventare next-gen, con l’arrivo di una versione definitiva del titolo indipendente che più di tutti ha saputo raccontare la guerra.

Il prossimo videogioco indie che potrebbe diventare next-gen a breve è What Remains of Edith Finch, un vero e proprio capolavoro che ha vinto anche numerosi BAFTA Awards.

Si tratta del secondo e più recente titolo dello studio indipendente californiano Giant Sparrow, che ha anche sviluppato The Unfinished Swan nel 2012.

È un’avventura di stampo narrativo composta da una raccolta di racconti su una famiglia maledetta nello Stato di Washington, in cui i giocatori dovranno esplorare la storia della famiglia Finch.

Come riporta VGC, l’acclamato indie pubblicato da Annapurna è apparso in un sistema di valutazione per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Sebbene non sia stato ufficialmente annunciato per la pubblicazione su piattaforme next-gen, il gioco è apparso nel sistema di valutazione taiwanese.

Questa nuova versione del titolo potrebbe essere svelato a breve, perché il 28 luglio ci sarà un evento organizzato da Annapurna Interactive, publisher del gioco, nel quale ci saranno reveal, annunci e “molto altro”.

Se non avete giocato ancora il titolo, farlo in versione next-gen potrebbe essere l’occasione migliore. Anche perché ha molto da offrire, come vi abbiamo raccontato tempo fa.

Per quanto riguarda la scena indipendente italiana, di recente abbiamo assistito ad un evento che racconta lo stato di salute degli sviluppatori italiani: ecco cosa c’è da sapere.