PlayStation Plus, nuova conferma dei giochi gratis di dicembre

Un nuovo leak avrebbe svelato la lineup dei nuovi titoli in arrivo durante il mese di dicembre su PlayStation Plus, il quale ha preso il via proprio durante la giornata di oggi

PlayStation Plus è il servizio in abbonamento del colosso nipponico, che permette di portarsi a casa giochi ogni mese, spazio cloud per i salvataggi e multiplayer online.

Vero anche che i giochi di novembre saranno disponibili ancora per qualche giorno, tra cui troviamo anche un titolo uscito al day one davvero molto interessante.

Senza contare che lo scorso mese Sony ha anche dato modo di mettere mano un bonus offerto però solo ad alcuni giocatori.

A poche ore dall’annuncio ufficiale il canale di PlayStation Germania ha pubblicato per errore la lista dei giochi in arrivo sul catalogo di PS Plus.

A quanto pare Godfall, Mortal Shell e LEGO DC Super-Villains sono i giochi messi a disposizione dei giocatori durante il mese di dicembre.

Ma non solo: Godfall è nuovamente proposto in una edizione inedita nota come ‘Challenger Edition’, mai vista prima.

Seems like Godfall, LEGO DC Super-Villains and Mortal Shell are confirmed as PS+ games for December as multiple European PlayStation branches have posted about them early (Also included: three VR titles) https://t.co/bjTr3KEJcs — Nibel (@Nibellion) December 1, 2021

Fino al prossimo mese di gennaio 2022 resteranno inoltre disponibili nel catalogo anche The Walking Dead Saints & Sinners Standard Edition, The Persistence e, infine, Until Your Fall per PlayStation VR.

Ricordiamo che la conferma ufficiale dei giochi di dicembre del PlayStation Plus arriverà in ogni caso verso la metà del pomeriggio di oggi, quindi non perdete i consueti aggiornamenti sulle nostre pagine.

PlayStation Plus ha battuto di recente un nuovo record, dimostrandosi un servizio davvero apprezzato e richiesto dalla community.

Ma non solo: Sony ha da poco deciso di pubblicare a sorpresa un nuovo aggiornamento firmware per PS5, portando così il software della console alla versione 21.02-04.50.00.

Infine, segnaliamo anche che su PS5 è stato reso disponibile un nuovo gioco gratis da scaricare, cosa questa che non dispiacerà a nessuno.