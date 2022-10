Un gioco di Dune cancellato per GBA torna dopo 20 anni con un nuovo nome

I videogiochi che riappaiono dopo tantissimi anni sono sempre storie incredibili, e quella di oggi è relativa ad un titolo di Dune che doveva uscire per GBA.

Giusto di recente è stato pubblicato Dune: Spice Wars, un interessante gestionale che ci porta su Arrakis in una guerra senza confini.

Per non parlare della collaborazione con Fortnite, che ha accolto i protagonisti del nuovo lungometraggio nell’inevitabile crossover con il battle royale.

Come riporta IGN US, sarebbe dovuto uscire un gioco di Dune per GBA che torna però oggi, dopo 20 anni, su Steam.

Dune: Ornithopter Assault è stato originariamente sviluppato per GameBoy Advance con un gameplay incentrato sugli iconici ornitotteri dell’universo di Frank Herbert.

Sfortunatamente, il gioco è stato accantonato nel 2002, con la maggior parte del gioco completata.

Elland: The Crystal Wars ↖↗ will be released today on Steam.

This Game Boy Advance game was developed by Hungarian studio Soft Brigade 2 decades ago as Dune: Ornithopter Assault ↙↘, before being canceled by Cryo Interactive in 2002.

