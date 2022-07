Sì, sta per uscire un nuovo gioco per il primo Game Boy in bianco e nero

PixelHeart, l’editore di Guns of Mercy e Liberated, ha annunciato che il suo prossimo gioco sarà compatibile con i sistemi di gioco Game Boy.

Sì, avete letto bene, un gioco nuovo di zecca arriverà sulla prima console portatile a cartuccia di Nintendo nel 2022, nulla a che vedere con Switch.

La notizia arriva a ridosso dell’annuncio di un nuovo titolo in arrivo anche su 3DS, sebbene ora il tuffo nel passato è se possibile ancora più profondo (e intriso di nostalgia).

Come riportato da Nintendo Life, sviluppato da Maxime Schutz, Lost Terminal è un platform ambientato nel mondo sotterraneo e sarà la prima uscita ufficiale di PixelHeart su Game Boy dopo i precedenti lavori della compagnia su SEGA Dreamcast e SNES.

Ammirando il trailer poco più in basso, è impossibile non notare come Lost Terminal sia un titolo che punta molto sul fattore nostalgia.

A spiccare sono il classico gameplay da platform e la musica chiptune che ci trasportano indietro ai giorni di gloria degli anni ’90.

Poco sotto, nel player dedicato, il trailer del gioco in questione (preparate i fazzoletti, vi serviranno).

La trama del gioco è tanto semplice quanto esplicativa: l’Underworld è in difficoltà. Il padrone dell’Inferno non ha tempo da perdere e affida a suo figlio la missione di trovare l’origine del problema e di risolvere la situazione nel più breve tempo possibile.

Lost Terminal proporrà 10 livelli di azione platform intensa e assolutamente vecchio stile, con diverse modalità di gioco ed anche un pratico menu per selezionare ed ascoltare le tracce musicali del gioco.

