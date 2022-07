Un giocatore ha finito Elden Ring suonando un pianoforte, davvero

Le testimonianze eccellenti in Elden Ring sono ormai diventate davvero moltissime nel corso dei mesi, dando sfoggio di un’abilità fuori dal comune da parte di tantissimi giocatori.

Il titolo (di cui potete acquistare la Launch Edition con consegna rapida su Amazon) è infatti stato preso di mira da un gran numero di giocatori, in grado di portare a termine il gioco o anche solo alcuni boss nei modi più disparati.

Impossibile non ricordare il fan che ha deciso di sfruttare una particolare meccanica per sconfiggere il boss senza dover utilizzare nemmeno un attacco.

Oppure di quella coraggiosa giocatrice di Elden Ring che è riuscita a mandare al tappeto Margit usando un’arpa come controller. Ora, qualcuno sembra essere andato ancora oltre.

Attenzione: da ora seguono spoiler di vario tipo su Elden Ring. Ovviamente, se non lo avete ancora giocato sconsigliamo la lettura a chi non vuole rovinarsi la sorpresa.

Come riportato anche da Game Rant, su Reddit un utente di nome Omunchkin13 ha pubblicato un video in cui lo vediamo portare a termine Elden Ring utilizzando un pianoforte elettrico come controller.

Ciò che rende la clip piuttosto divertente, oltre che impressionante, è che il piano continua a emettere suoni ogni volta che viene premuto un tasto, aggiungendo così un sottofondo melodico a una clip già di suo surreale.

Poco sotto, il filmato in questione (che merita certamente di essere visto).

Sebbene una tastiera sia certamente uno strumento inaspettato e sicuramente non facile da utilizzare per finire con successo Elden Ring, non è la prima volta che i giocatori riescono a portare a termine i titoli FromSoftware in maniera seriamente bizzarra (e chissà quante altre ne vedremo in futuro).

Parlando di altre imprese sicuramente memorabili, c’è infatti chi è riuscito a sconfiggere Malenia in meno di un minuto, cosa questa che è rimasta davvero negli annali.

Ma non solo: un altri fan di Elden Ring ha scoperto un nuovo dettaglio nascosto legato a uno dei suoi boss più particolari soltanto dopo 500 ore di gioco.