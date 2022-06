Elden Ring, battere un boss con uno strumento musicale? Si può fare

Le boss fight di Elden Ring sono ormai diventate un vero e proprio marchio di riferimento nei confronti del titolo FromSoftware.

Il gioco (di cui potete acquistare la Launch Edition con consegna rapida su Amazon) è infatti pieno zeppo di scontri memorabili, alcuni dei quali superati nei modi più astrusi.

Testimonianze in tal senso si sprecano, come ad esempio quella di un fan che ha deciso di sfruttare una particolare meccanica per sconfiggere il boss senza dover utilizzare nemmeno un attacco.

Senza contare che un altro giocatore ha invece da poco portato la sua testimonianza non proprio felice di una boss fight finita nel peggiore dei modi. Ora, però, questa impresa contro Margit ha del memorabile.

Attenzione: da ora seguono spoiler piuttosto potenti sui boss di Elden Ring. Ovviamente, se non lo avete ancora giocato sconsigliamo la lettura a chi non vuole rovinarsi la sorpresa.

Come riportato anche da GamesRadar, una coraggiosa fan di Elden Ring è riuscita a mandare al tappeto Margit the Fell Omen usando un’arpa come controller.

L’arpista Anna Ellsworth ha infatti pubblicato l’impresa su YouTube: il combattimento sembra scorrere alquanto bene, con la gamer che riesce a superare molti degli attacchi di Margit e a guarire dai danni minori subiti.

La cosa ancora più impressionante è che Anna ha sconfitto il Fell Omen senza indossare alcuna armatura di gioco, cosa questa che rende l’impresa a suo modo ancora più epica.

Ma come si fa a giocare Elden Ring con un’arpa? Ellsworth spiega che lo strumento musicale è collegato al PC e viene poi fatto funzionare attraverso due programmi: uno che rileva le note e le trasforma in MIDI e un altro che prende il suono e lo associa a una pressione di tasti.

Il risultato finale è sicuramente una delle boss fight “musicali” più avvincenti e originali di sempre, tanto che replicare l’impresa è quasi impossibile (considerando anche il costo medio di un’arpa).

Parlando di altre imprese memorabili, c’è chi è riuscito a sconfiggere Malenia in meno di un minuto, cosa questa non da poco.

Infine, sembra che alcuni recenti update abbiano condizionato una cutscene del gioco, la quale sembra essere stata modificata rispetto al passato.