Elden Ring, scoperto un nuovo dettaglio nascosto dopo 500 ore

L’Interregno di Elden Ring è un mondo aperto ricco di tantissimi segreti, al punto che alcuni di questi sono talmente nascosti da riuscire a risultare inosservati per tantissimo tempo.

Tra gli aspetti più interessanti del capolavoro soulslike di FromSoftware (potete acquistare la Launch Edition in consegna rapida su Amazon) e, naturalmente, più difficili ci sono certamente le battaglie contro i boss, anche queste arricchite da tanti dettagli nascosti.

E se in alcuni casi, come quello scoperto durante la battaglia contro Radahn, si tratta di trucchi che i fan non dovrebbero scoprire, ciò che appare più sorprendente è notare piccoli dettagli mostrati letteralmente davanti agli occhi dei Senzaluce, ma che nonostante ciò riescono a sfuggire al loro sguardo.

L’utente Reddit Cthulhubot666 ha infatti ammesso di aver notato un dettaglio interessante nella battaglia contro il Lupo Rosso di Radagon soltanto dopo aver speso ben 500 ore ad esplorare l’Interregno di Elden Ring (via Game Rant).

Analizzando infatti più nel dettaglio l’affascinante e letale creatura, è infatti possibile scoprire che il Lupo Rosso di Radagon indossa dei gioielli su una delle sue orecchie.

Molti fan hanno sottolineato di non essere mai riusciti a notare questo dettaglio: del resto, non si tratta soltanto di un boss particolarmente possente, ma anche estremamente rapido e che non intende mai lasciare alcuno spazio per far respirare i Senzaluce.

Se non volete sfidare la sorte per ammirare il Lupo Rosso da vicino, potete osservare i suoi curiosi gioielli tramite lo screenshot che vi riproporremo di seguito:

I fan hanno anche iniziato a scherzare su chi possa essere così coraggioso da avvicinarsi per consentirgli di indossare questi bellissimi gioielli: la risposta più plausibile sembrerebbe però essere proprio lo stesso Radagon.

Affrontare il Lupo Rosso di Radagon può certamente apparire come un’impresa in grado di incutere timore, ma mai quanto attraversare l’Interregno nei panni del Pyramid Head, grazie a una mod dei fan.

A proposito, sapevate che Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer live-action di Elden Ring? Il risultato è decisamente spettacolare.