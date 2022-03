Final Fantasy VII Remake, questa mod vi farà giocare nei panni di Zack

Lo sapevamo, e l’abbiamo visto col tempo: da quando Final Fantasy VII Remake è arrivato su PC è stato invaso da mod di ogni tipo.

È un peccato che i giocatori console, su PlayStation 4 e PlayStation 5, non possano godere delle meraviglie create dalla community negli ultimi tempi.

All’inizio pensavamo che far vestire i personaggi di Final Fantasy VII Remake sempre con l’abito da festa, che normalmente è relegato ad una piccola porzione del gioco, potesse essere folle.

Poi è arrivato Sephiroth conciato come Ronald McDonald e abbiamo capito che, da quel momento, tutto poteva essere possibile.

La mod che vi segnaliamo oggi, invece, è molto più interessante perché è decisamente metareferenziale nei confronti della storia del gioco.

Ad opera del modder chiamato “Jujub”, questa mod fa un pregevole lavoro nello scambiare due personaggi di Final Fantasy VII Remake.

Cloud Strife se ne va come protagonista del gioco per inserire invece Zack Fair che, insomma, in un certo senso lo è sempre stato anche in questo remake.

Non facciamo spoiler.

Ovviamente non ci sono differenze nei dialoghi o nella voce, perché si tratta semplicemente di una sostituzione del modello 3D del personaggio.

Non si tratta di uno stravolgimento del gioco chiaramente, ma se volete avere anche voi questa esperienza nella vostra versione PC, non vi resta che scaricare la mod da questo indirizzo, ed installarla.

Chissà se lo farebbe anche Robert Pattinson, il nuovo Batman cinematografico, che è un insospettabile fan del gioco e che proprio con l’originale ha addirittura scoperto l’amore.

Pensate, invece, che dopo anni ci sono giocatori che nutrono ancora dei forti dubbi riguardo un personaggio specifico di Final Fantasy VII. Li avete anche voi?

Chissà cosa succederà nel nuovo sequel del remake quando arriverà su PC, il cui annuncio sembra essere sempre più vicino stando alle fonti.