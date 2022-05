Final Fantasy X, fan scopre un buco di trama ancora oggi inspiegato

Final Fantasy X è un capitolo molto amato dai fan, tanto che ancora oggi il gioco è ancora al centro di chicche e curiosità scovate dagli appassionati di tutto il mondo

Disponibile anche su console Nintendo Switch assieme al sequel X-2 (su Amazon trovate il gioco in offerta), l’avventura di Tidus è sicuramente una delle più apprezzate di tutti i tempi.

Mentre c’è chi lo ha immaginato in salsa next-gen, dimostrando quanto il gioco sia ancora molto valido a molti anni dall’uscita, ora è il turno di un presunto buco di trama scovato da un fan.

Quello che i fan – quasi all’unanimità – hanno decretato essere il miglior capitolo della serie in assoluto, potrebbe quindi avere un dettaglio della storia ancora oggi non meglio chiarito.

Attenzione: da ora seguono spoiler sulla trama di Final Fantasy X, compreso il destino legato ad alcuni personaggi. Proseguite la lettura a vostro rischio e pericolo, o nel caso in cui abbiate già giocato a fondo la decima fantasia finale.

Via Reddit, alcuni giocatori hanno infatti notato un piccolo buco di trama in FFX, tutt’oggi inspiegato, e a cui i fan non hanno potuto al momento dare una spiegazione logica ed esaustiva.

Nella sessione di gioco in cui vediamo la milizia attaccare Sin, c’è anche il personaggio noto come Lucil, capitano dei Chocobo Knights, leader carismatica rispettata per la sua forza, audacia e lungimiranza.

Secondo il database di Final Fantasy X Ultimania Omega, durante gli eventi di Final Fantasy X Lucil ha 25 anni.

Il plotone viene però polverizzato interamente da Sin nell’area prima della via Micorocciosa. Ciò nonostante, Lucil sopravvive tanto che appare anche nelle sequenze finali del gioco, senza nessuna spiegazione.

La domanda che si pongono i fan è quindi una sola: com’è riuscita a salvarsi Lucil dall’attacco di Sin? Nonostante tutto, nessuno è al momento riuscito a dare una risposta logica al quesito, il quale rientra quindi nei buchi di trama del gioco.

Restano in tema, un artista ha dato vita a un tributo al personaggio di Kimahri così bello da sembrare in tutto e per tutto un’immagine ufficiale del gioco.