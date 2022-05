Final Fantasy X è canonico nell’universo di Star Wars, più o meno

Final Fantasy X è un capitolo davvero molto apprezzato dai fan, tanto che ad anni dall’uscita continua a far discutere appassionati e addetti ai lavori.

Dopo essere uscito anche su console Nintendo Switch assieme al sequel X-2 (li trovate in offerta su Amazon), l’avventura di Tidus non sembra volersi fermare.

Tra un rifacimento in salsa next-gen e l’altro, sembra proprio che qualcuno abbia scovato un aggancio piuttosto interessante con un’altra saga di assoluto successo.

Quello che i fan hanno decretato essere il miglior capitolo della serie in assoluto, potrebbe essere diventato in un certo senso canonico in Star Wars.

Come riportato anche da GamesRadar, il Blitzball di Final Fantasy X è infatti ufficialmente canon nell’universo di Star Wars.

All’inizio di questo mese, l’autore Mike Chen ha usato Twitter per rivelare alcuni fatti poco noti sulla saga creata da George Lucas.

Brotherhood è un romanzo che ripercorre le avventure di Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi durante le Guerre dei Cloni. Nel corso del thread, Chen ha rivelato che nel nuovo romanzo si parla del Blitzball di Final Fantasy X.

#5: When I needed worldbuilding answers fast, searching took forever. I found it much easier to just ask @kelly_knox about the most obscure stuff. She'd often send me photos from DK reference books within minutes. That's why Noxi Kell is assisting Jocasta Nu in the archives.

— Mike Chen – LIGHT YEARS FROM HOME is out now! (@mikechenwriter) May 17, 2022