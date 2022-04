Un fan ha realizzato i poster di The Witcher che vorreste subito

Un nuovo capitolo della serie The Witcher è attualmente in sviluppo in quel di CD Project RED, sebbene i fan ora hanno trovato un modo per ingannare l’attesa.

L’inizio di una vera e propria nuova saga – che seguirà le celebri avventure di Geralt di Rivia (che trovate su Amazon a prezzo basso) – è sicuramente in cima alla lista dei giocatori di tutto il mondo.

Se del prossimo capitolo sappiamo ancora molto poco, l’annuncio ha in ogni caso risvegliato l’interesse per i precedenti capitoli del franchise.

Quindi, mentre altri giocatori hanno da poco scoperto un segreto nascosto per ben 7 anni, altri hanno scelto di mostrare la loro eccitazione per il prossimo capitolo in altri modi, come questa fan art.

L’utente Reddit ‘digimeng’ ha creato un poster minimalista per ognuno dei primi tre capitoli della serie di The Witcher (via Game Rant) così belli che vorrete averli subito dentro casa.

Ogni poster utilizza infatti lo stesso stile e la stessa palette di colori, il che dà una bella uniformità artistica a tutti e tre le opere.

Ma non solo: possiamo anche notare la silhouette di Geralt tratteggiata in modo diverso per ogni capitolo, il che rende ogni iterazione facile da riconoscere.

Parlando di dettagli specifici, il poster di The Witcher 2, per esempio, presenta l’imponente Monastero del Castello di La Valette, il quale ha un ruolo importante nella campagna del gioco.

Sicuramente, sarebbe davvero bellissimo poter stampare queste immagini e appenderle nelle nostre case, dando così un tocco fantasy alla nostra dimora, piccola o grande che sia.

Restando in tema, avete avuto modo di leggere la trama ufficiale di The Witcher Stagione 3, la serie TV prevista su Netflix nei prossimi mesi?

Ma non solo: parlando del prossimo capitolo, una tech demo in particolare sembra avere attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e dei giocatori.