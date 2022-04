La trama ufficiale di The Witcher Stagione 3 anticipa ritorni e sorprese

Netflix ha da poco ufficializzato inizio alla produzione della Stagione 3 di The Witcher, il nuovo ciclo di episodi ispirati alle opere dello scrittore Andrzej Sapkowski, in arrivo su Netflix.

Henry Cavill è atteso nuovamente nei panni di Geralt di Rivia, personaggio visto anche nel terzo capitolo della saga di videogiochi targati CD Projekt RED.

Il successo della seconda stagione – entrata nelle classifiche più importanti di sempre – ha infatti dimostrato che l’interesse verso il franchise è ancora molto alto.

Dopo il primo scatto che ha mostrato la famiglia al gran completo, è infatti ora il momento della sinossi ufficiale dello show.

La trama della prossima stagione anticipa infatti una serie di episodi ricchi di sorprese, specie dopo le drammatiche vicende viste in precedenza (via PSU).

Mentre monarchi, maghi e bestie del Continente si danno battaglia per catturarla, Geralt conduce Ciri di Cintra a nascondersi, determinato a proteggere la sua famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla. Incaricata dell’addestramento magico di Ciri, Yennefer li conduce alla fortezza protetta di Aretuza, dove spera di scoprire di più sui poteri ancora inespressi della ragazza. Una volta lì, invece, scoprono di essere sbarcati in un campo di battaglia di corruzione, magia oscura e tradimenti. Il gruppo deve reagire, mettere tutto in gioco o rischiare di perdersi per sempre.

Al momento in cui scriviamo, non sono ancora stati resi noti né il numero di episodi di questa terza stagione né la sua data di uscita ufficiale. Vi terremo aggiornati.

Ricordiamo anche che un primo scatto dal set ha mostrato l’ingresso in scena di un nuovo personaggio a quattro zampe, davvero molto amato dai fan.

