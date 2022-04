Il nuovo The Witcher in UE5 si mostra (forse) nelle prime immagini

L’annuncio di un nuovo The Witcher da parte di CD Projekt RED è stato in gradevole fulmine a ciel sereno, specie per il fatto che il gioco sarà sviluppato in Unreal Engine 5.

Continuando la serie di Geralt di Rivia (che trovate su Amazon Italia a prezzo basso), il nuovo capitolo sarà l’inizio di una saga nuova di zecca.

Alcuni fan stanno del resto ipotizzando che Ciri possa diventare assoluta protagonista del nuovo capitolo, sebbene al momento non vi sia nulla di certo.

Ora, dopo le promesse di eccellenza da parte del team di sviluppo, a quanto pare potrebbero essere arrivate le prime immagini del gioco, o comunque degli screen in grado di farci avere un’idea sommaria di ciò che ci aspetta.

Come riportato anche da The Gamer, in un’intervista pubblicata sull’account Twitter di Unreal Engine, il capo tecnico di CDPR, Pawel Zawodny, spiega come il passaggio di Epic ad enfatizzare gli open world abbia portato la tecnologia alla loro attenzione.

Una demo in particolare sembra però avere attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e del pubblico, come rivela il game director Jason Slama nel medesimo video sottostante.

Soak in more information on why @CDPROJEKTRED has chosen to use #UE5 to build new open-world games, including a new saga for The Witcher! pic.twitter.com/IVKFKljwf7 — Unreal Engine (@UnrealEngine) April 5, 2022

Nel video si può vedere un frammento di quella tech demo, che mostra un villaggio dalle tinte medievali, con fuochi, fumo e una foresta oscura tutta attorno, per un’atmosfera che sembra pesantemente ispirata proprio a quella della serie di The Witcher.

Al momento, tuttavia, non si tratterebbe del primo sguardo ufficiale al nuovo capitolo in lavorazione, bensì solo un assaggio di ciò che UE5 può fare.

Infatti, ora come ora non c’è nulla di certo: l’unica cosa che sappiamo è l’identità del medaglione apparso nella prima immagine teaser, relativa ad una scuola che nasconde sorprese.

