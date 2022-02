Un fan di Pokémon ha ricreato il laboratorio di Oak in 3D, ed è bellissimo

Nel bene e nel male, la community dei fan di Pokémon è sempre molto fedele al franchise, anche quando le cose non vanno bene.

Di recente l’abbiamo visto con Leggende Pokémon Arceus, l’ultima opera di Game Freak che ha rivoluzionato il gameplay della serie.

Un titolo che ha venduto benissimo, nonostante le polemiche, ed è riuscito a stabilire un nuovo record piazzato in precedenza da Animal Crossing: New Horizons.

Videogioco celebrato anche da Pokémon GO, che ha creato una serie di inizative ed eventi a tema per festeggiare l’arrivo del mondo di Hisui ed Arceus.

Ma ciò che più emoziona riguardo le community dei videogiochi sono le creazioni dei fan, che celebrano a loro modo i loro franchise preferiti.

Per quanto riguarda Pokémon è indubbio che i videogiochi più iconici siano proprio Rosso e Blu, i primi della serie, che sono rimasti nei cuori di molti.

E se c’è un luogo, in quei videogiochi, che è più importante degli altri, quello è sicuramente il laboratorio del Professor Oak, nel quale il giocatore scegliere per la prima volta lo starter con il quale affronterà la sua grande avventura.

Potremmo dire un luogo dell’anima per i giocatori di Pokémon, che è stato celebrato in una pregevolissima creazione che vi proponiamo qui sotto:

Come potete vedere, il laboratorio del Professor Oak prende vita in 3D dallo schermo di un Game Boy Color, come se uscisse direttamente dallo schermo fatto di pixel.

Una versione minimalista che, però, fa sognare tutti i giovani allenatori (che oggi non lo sono più così tanto…) che all’epoca si ritrovavano a dover scegliere tra Squirtle, Charmender e Bulbasaur.

Le creazioni dei fan sono clamorose, come chi ha voluto pensare una improbabile fusione con Tony Hawk Pro Skater 1+2. Sì, avete letto bene.

Oppure il demake di Pokémon Spada e Scudo per Game Boy, che rende gli ultimi titoli del franchise a dir poco nostalgici.

E sapevate che Game Boy Color avrebbe potuto mandare email e fare live streaming? I piani di Nintendo per la console portatile erano avveniristici, non poco.