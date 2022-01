Pokémon e Tony Hawk si fondono in un gioco di cui ora avete bisogno

Con Leggende Pokémon Arceus, il brand di creature collezionabili si è rivoluzionato, ma siamo pronti al crossover con Tony Hawk Pro Skater 1+2?

Il classico titolo sportivo che è stato tra le serie videoludiche più importanti degli anni ’90, tornato di recente in una nuova edizione.

Un vero e proprio viaggio nei videogiochi del passato, che è stato anche un ottimo titolo per riportare in auge un tipo di gameplay che da tempo mancava, come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione.

Mentre l’ultimo titolo Pokémon, che ha debuttato la scorsa settimana su Nintendo Switch, è già un successo globale nonostante tutte le polemiche.

Come sapete, visto che spesso ve lo raccontiamo con le curiosità attraverso le nostre news, la passione dei fan riesce a creare delle situazioni davvero improbabili.

Tra questi i più accaniti sono sicuramente i membri della community Pokémon, che dimostra una passione davvero focosa nel bene, e nel male.

Insomma, avreste mai pensato di poter vedere Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 con un videogioco Pokémon? Da oggi sì, grazie alla creazione di un fan.

L’opera, riportata dai colleghi di Game Rant, è dello youtuber Ian’s Parks, creator specializzato nella creazione di mappe con l’editor del citato titolo di Tony Hawk, che ha voluto omaggiare una location di Pokémon XD: Gale of Darkness, avventura uscita su GameCube.

Come potete vedere dal video qui sotto, lo youtuber è riuscito a ricreare Orre’s Gateon Port, una delle città visto nel titolo Pokémon, facendolo diventare una pista da skate a dir poco unica:

Un lavoro encomiabile, che sul canale è affiancato da altrettanti creazioni di pregio, come la riproposizione di Onett da Mother, il Castello di Hyrule di Zelda, ma anche il Cafe LeBlanc di Persona 5.

Una grande celebrazione Pokémon, che passa anche da altri titoli del franchise che omaggiano le recenti uscite con degli eventi a tema molto unici.

C’è chi è andato oltre, a Taipei, tappezzando una intera metropolitana per celebrare il mondo delle creature di The Pokémon Company.