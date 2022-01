Pokémon GO, il nuovo evento celebra il lancio di Leggende Pokémon Arceus

Il day one di Leggende Pokémon Arceus è ormai arrivato: l’ambizioso capitolo della serie sta conquistando in queste ore milioni di fan, venendo festeggiato anche su Pokémon GO grazie a un nuovo evento dedicato.

A partire da oggi sarà infatti possibile catturare nello spin-off mobile anche una delle forme Hisui scoperte proprio su Leggende Pokémon Arceus: si tratta di Voltorb, una delle varianti più celebri e pubblicizzate prima del lancio del gioco.

L’arrivo del Voltorb di Hisui era già stato confermato grazie a un datamine dell’ultimo aggiornamento, ma Niantic ha appena confermato non solo la loro immediata disponibilità, ma anche un evento dedicato proprio a questa simpatica variante.

Il blog ufficiale di Pokémon GO ha infatti svelato che il loro arrivo servirà proprio a svelare i misteri che circondano l’antica regione di Hisui, grazie alla nuova ricerca speciale a tema Voltorb.

I Voltorb di Hisui continueranno ad apparire allo stato selvatico per tutta la durata dell’evento ispirato alla centrale elettrica, per poi fare una nuova apparizione quando arriverà il momento di festeggiare il Capodanno Lunare: per l’occasione sarà anche possibile riuscire a trovare anche i Voltorb «standard» in versione Shiny.

Il loro arrivo è stato svelato anche da un nuovo trailer ufficiale, che pubblicizza anche il lancio di Leggende Pokémon Arceus, invitando a scoprire Voltorb anche su Hisui, oltre che nella vita reale:

Al momento viene però segnalato che non sarà possibile evolvere i Voltorb di Hisui in Electrode: la sua evoluzione dovrà essere necessariamente aggiunta in un aggiornamento futuro.

Inoltre, a partire da oggi lunedì 31 gennaio tutte le reclute del Team Rocket GO avranno a disposizione soltanto Voltorb ombra, come parte di questo nuovo incredibile evento.

E se vorrete rendere il vostro avatar più somigliante ai protagonisti di Leggende Pokémon Arceus, sono stati resi disponibili nuovi costumi ispirati proprio all’ultima avventura di Game Freak:

New Avatar Item alert! To celebrate the launch of Pokémon Legends: Arceus, new avatar items inspired by the main characters’ outfits will be available to all Trainers! pic.twitter.com/0jAk7RCDW6 — Pokémon GO (@PokemonGoApp) January 27, 2022

I fan potranno in ogni caso aspettarsi ulteriori novità a tema Leggende Pokémon Arceus dai prossimi aggiornamenti, considerando che la Stagione 5 è stata ispirata proprio da quest’ultima grande avventura.

Ricordiamo inoltre che l’esclusiva Switch si è già rivelata un enorme successo, riuscendo a battere in pochissimi giorni i record di vendita.