Pokémon Spada e Scudo sono più belli, nel demake per Game Boy Color

Il brand Pokémon ha vissuto momenti altalenanti, e non sempre gli ultimi videogiochi pubblicati hanno incontrato il favore del pubblico.

Pokémon Spada e Scudo hanno fatto molto discutere la community per esempio, per via di una realizzazione tecnica altalenante e un gameplay poco soddisfacente.

Mentre i remake di Diamante e Perla sono riusciti a ridare un po’ di soddisfazione ai giocatori, talmente tanto che hanno venduto molto bene.

Pokémon GO, invece, continua come sempre ad appassionare tantissimi allenatori in tutto il mondo, a volte anche troppo, come i poliziotti che sono stati arrestati.

Si sa che, in ogni caso, la nostalgia è uno strumento potentissimo per riuscire a veicolare qualsiasi tipo di messaggio e sensazione.

Perciò, i vituperati Pokémon Spada e Scudo possono sembrare migliori se filtrati attraverso l’immagine di un demake per Game Boy Color?

La risposta la lasciamo a voi, lasciandovi guardare il lavoro di Sindroman, riportato anche da Destructoid, che potete trovare qui sotto:

Choosing your Galar starter (but on the Gameboy Color) pic.twitter.com/lFAPjdsTKM — Sindorman says: my commissions are open! (@sindorman) January 9, 2022

Prima che possiate farvi prendere dal giusto entusiasmo, sappiate che quella che trovate qui sopra non è una ROM, né il gioco completo pensato come se fosse uscito per Game Boy Color.

Si tratta solo di un’animazione. Fatta benissimo, di qualità eccelsa con tanto di remix 8-bit della colonna sonora dei giochi originali, con una fedeltà impressionante rispetto all’estetica Pokémon dell’epoca.

Non potrete tornare a Galar con un Game Boy Color in mano quindi, ma solo sperare che l’utente in questione possa completare il lavoro e creare l’opera completa.

Un lavoro simile a quello del fan che si è creato, letteralmente con tanto di cartuccia, alcuni giochi dell’epoca Game Boy, ma su Nintendo 64.

Ma il titolo più atteso è sicuramente Leggende Pokémon: Arceus, di cui vi abbiamo recentemente parlato in vista della recensione completa, che arriverà prossimamente.