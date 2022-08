Un famoso meme potrebbe diventare un personaggio di MultiVersus

MultiVersus è una delle grandi sorprese del 2022, considerando che il successo del picchiaduro di Player First Games e pubblicato da Warner Bros. non sembra volersi arrestare.

Erroneamente etichettato come clone di Super Smash Bros. (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) è diventato in breve tempo davvero molto celebre, spodestando molti diretti concorrenti.

In breve tempo, infatti, l gioco è riuscito a conquistarsi una fetta di giocatori davvero da record, sebbene il supporto da parte degli sviluppatori deve essere costante per mantenere questo grado di attenzione.

Se la patch per la stagione 1 di MultiVersus sarà quindi solo l’inizio, arrivano ora notizie circa un – presunto – nuovo personaggio giocabile realmente unico nel suo genere.

Come riportato anche da The Gamer, Warner Bros. potrebbe portare all’interno del suo beat ‘em up un personaggio creato dai fan e divenuto col tempo un vero e proprio meme: Big Chungus.

Big Chungus è infatti esploso alla fine del 2018. In poche parole, si tratta di una versione “paffuta” del celebre Bugs Bunny.

Il meme è diventato virale in men che non si dica e, visto e considerato la gente ha gradito, Warner Bros. avrebbe ora registrato il marchio di Big Chungus per l’uso in un videogioco, con tanto di artwork.

Warner Bros. trademark Big Chungus for use of a video game. pic.twitter.com/T9tTg9jrko — Andrew Marmo (@the_marmolade) August 27, 2022

Il marchio è stato depositato il 26 agosto e consentirà a Warner di utilizzare Big Chungus in un gioco, anche se al momento non viene specificato quale.

Potrebbe trattarsi di qualsiasi cosa, da un titolo mobile a qualcosa di non ancora annunciato, sebbene appare davvero molto probabile – per non dire scontato – che possa trattarsi proprio di MultiVersus. Vi terremo aggiornati.

Restando in tema, le ultime patch arrivate per celebrare il lancio di Morty hanno introdotto diversi buff e nerf al roster.

Ma non solo: siete curiosi di scoprire questo titolo e vi serve una mano per muovere i vostri primi passi? Se la risposta è sì potete consultare la nostra guida completa di MultiVersus in costante aggiornamento.