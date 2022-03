Gran Turismo 7 disponibile da oggi, tranne che in una nazione

Gran Turismo 7, il nuovo real driving simulator, è disponibile da oggi sia su PS5 che su PS4, per la gioia degli amanti dei racing.

Che sia sulla nuova che sulla vecchia generazione di console PlayStation, il nuovo capitolo della serie dedicata alle quattro ruote promette di fare felici i fan della serie.

Senza contare che anche nella recensione completa del gioco che trovate sulle nostre pagine il pilota Domenico vi ha fatto il punto della situazione.

Senza contare che già si parla già dei primi update ufficiali di GT7, che a quanto pare saranno piuttosto ricchi. Purtroppo, però, sembra che una nazione non potrà beneficiare del gioco, per un motivo abbastanza ovvio.

Come riportato anche da Eurogamer.net (via Wccftech), l’ultimo racing della serie sviluppata da Polyphony Digital non è disponibile per l’acquisto in Russia, poiché Sony ha preso la decisione di ritirare il gioco dalla vendita dalla nazione la scorsa notte.

La pagina del gioco nello store russo non rivela altre informazioni, se non che la data di uscita “è in attesa di conferma”.

Ovviamente, si tratta di una scelta dettata dalla delicata situazione internazionale legata alla crisi in Ucraina, che ha visto la Russia invadere la nazione confinante a scopo bellico.

Molti sono gli sviluppatori e gli editori che stanno prendendo provvedimenti a seguito della guerra e dell’attuale conflitto ucraino.

Gli sviluppatori polacchi CD Projekt Red hanno infatti confermato nelle scorse ore di aver ritirato i loro prodotti dalla vendita in Russia e Bielorussia fino a nuovo avviso.

Persino il governo ucraino ha chiesto a PlayStation e Xbox di muoversi nella giusta direzione, mandando un chiaro segnale ai danni della Russia.

Senza contare che anche EA ha deciso di rimuovere la Russia dai suoi titoli sportivi di punta, tra cui anche il ben noto FIFA 22.