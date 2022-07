Un curioso glitch sta capitando ad alcuni utenti PS Plus

Da giugno PlayStation Plus ha debuttato anche in Europa con il nuovo sistema di abbonamento, il quale ha fuso in un unico servizio il Plus, i benefici del vecchio PlayStation Now e diverse altre novità.

I possessori di DualSense (potete acquistarlo in offerta su Amazon) e non solo sanno bene quindi che le novità in vista nei prossimi mesi saranno davvero molto interessanti.

Senza contare anche una libreria di giochi on demand di cui vi abbiamo parlato ampiamente nel nostro approfondimento.

Ora, però, come riportato da Game Rant, alcuni giocatori sarebbero incappati in un glitch si PS Plus davvero singolare.

L’utente di Reddit OneTrueKingSlayer è un abbonato a PS Plus che ha riscontrato uno strano inconveniente (se così possiamo chiamarlo) nel PS Store di PS5.

Accedendo alla pagina del PS Store di Arcadegeddon di IllFonic, il testo dell’opzione “Scegli edizione” viene visualizzato al contrario.

A parte l’anomalia in questione, l’intera pagina del negozio di Arcadegeddon è visualizzata in maniera assolutamente normale.

L’utente fa riferimento in maniera scherzosa all’inconveniente, senza contare che gli altri utenti di Reddit australiani hanno reagito allo screenshot con varie battute nei commenti (il problema non sembra interessare alcuna funzionalità chiave della pagina del negozio).

Al momento, il bug sembra interessare solo ed esclusivamente la pagina australiana del gioco in questione, visto che non sono arrivate ulteriori segnalazioni.

Restando in tema, di recente abbiamo deciso di proporvi in questo articolo quelli che riteniamo essere i migliori giochi in sconto su PlayStation Store a meno di 10 euro.

Ma non solo: PlayStation Plus sta per dire ufficialmente addio a un’esclusiva PS Studios di un certo peso, con buona pace dei fan storici.

Infine, sempre PS Store ha deciso di fare ai suoi utenti un gradito regalo nelle scorse ore il DLC di un’esclusiva PlayStation è disponibile gratis a sorpresa.