Sconti PlayStation Store: i migliori giochi a meno di 10 euro con i Saldi Estivi

Se anche questa domenica siete alla ricerca di nuovi giochi da aggiungere al vostro catalogo videoludico a prezzi incredibilmente ridotti, vale sicuramente la pena di dare un’occhiata ai tanti sconti di PlayStation Store disponibili.

Il negozio digitale per le console di casa Sony propone infatti ogni settimana tantissime offerte che consentono di recuperare numerose perle videoludiche a basso costo, con riduzioni di prezzo che possono portare diversi giochi imperdibili a costare addirittura meno di 10 euro (potete acquistare una PSN card per ricaricare il vostro portafoglio virtuale su Amazon).

Questa volta lo store digitale ha deciso di inaugurare nelle scorse ore i Saldi Estivi, proponendo così ai propri utenti tantissimi sconti imperdibili sui migliori giochi PS4 e PS5 disponibili sul mercato.

Si tratta dunque di una grande occasione per chi vuole recuperare grandi perle a costi incredibilmente ridotti: per aiutarvi nella scelta del vostro prossimo gioco preferito, abbiamo deciso di proporvi in questo articolo quelli che riteniamo essere i migliori giochi in sconto su PlayStation Store a meno di 10 euro.

Abbiamo infatti esplorato a fondo lo store digitale di casa Sony, segnalandovi quali sono i prodotti che non dovreste lasciarvi sfuggire a prezzi incredibilmente bassi: il nostro elenco include non solo alcune delle più amate esclusive di casa PlayStation, ma anche produzioni di terze parti decisamente imperdibili.

Di seguito vi riporteremo dunque tutti i migliori giochi acquistabili a meno di 10 euro su PlayStation Store, selezionati con cura dalla nostra redazione:

Migliori giochi a meno di 10 euro su PlayStation Store

God of War a 9,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 50%

a 9,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 50% Star Wars Jedi: Fallen Order a 9,99€ (anziché 49,99€) – Sconto dell’80%

a 9,99€ (anziché 49,99€) – Sconto dell’80% Tekken 7 a 7,49€ (anziché 49,99€) – Sconto dell’85%

a 7,49€ (anziché 49,99€) – Sconto dell’85% Red Dead Online a 9,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 50%

a 9,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 50% Dragon Ball FighterZ a 9,79€ (anziché 69,99€) – Sconto dell’86%

a 9,79€ (anziché 69,99€) – Sconto dell’86% Uncharted: The Nathan Drake Collection a 9,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 50%

a 9,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 50% Bloodborne a 9,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 50%

a 9,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 50% Assassin’s Creed Rogue Remastered a 9,89€ (anziché 29,99€) – Sconto del 67%

a 9,89€ (anziché 29,99€) – Sconto del 67% Tomb Raider: Definitive Edition a 2,99€ (anziché 19,99€) – Sconto dell’85%

a 2,99€ (anziché 19,99€) – Sconto dell’85% Dragon’s Dogma: Dark Arisen a 4,99€ (anziché 24,99€) – Sconto dell’80%

Queste sono soltanto alcune delle tante offerte disponibili con gli sconti PlayStation Store: vi consigliamo dunque di consultare tutti i giochi disponibili a meno di 10 euro al seguente indirizzo o direttamente tramite la vostra console.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che PlayStation Store ha deciso nelle scorse ore di fare una gradita sorpresa a tutti gli utenti: potete riscattare gratis il DLC di un’amata esclusiva.

Se invece siete iscritti a PlayStation Plus Extra o Premium, vi consigliamo di tenere d’occhio i giochi in uscita: un’esclusiva di PlayStation Studios sta per dire ufficialmente addio al catalogo di giochi gratis.