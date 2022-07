PlayStation Plus sta per dire ufficialmente addio a un’esclusiva PS Studios

PlayStation Plus ha rinnovato pochi istanti fa il catalogo dei giochi in uscita per gli utenti Extra e Premium, svelando che presto gli utenti dovranno dire addio a un’esclusiva PS Studios.

Si tratta di Killzone Shadow Fall Intercept, la modalità co-op standalone dello sparatutto PS4 sviluppato dagli autori di Horizon Forbidden West (che potete acquistare in offerta su Amazon): il titolo è apparso a sorpresa tra i giochi gratis che lasceranno a breve l’abbonamento.

Proprio come il servizio rivale di casa Microsoft, il nuovo abbonamento di Sony permette di accedere ogni mese a tanti nuovi titoli gratis — e solo pochi giorni fa ne sono arrivati addirittura 18 — rendendo però necessari alcuni sacrifici.

Tuttavia, quello che i fan non si aspettavano era certamente dover rinunciare a una nuova esclusiva: se per i prodotti di terze parti è infatti normale che possano essere rimossi come parte dell’accordo, per i titoli sviluppati «in casa» si tratta di un evento molto più raro.

Come riportato da Push Square, il suo ingresso tra i giochi in uscita su PlayStation Plus è alimentato attualmente dal mistero: Sony non ha infatti svelato quale sarà la data in cui non sarà più disponibile, né il motivo dietro la sua rimozione.

Il provvedimento riguarderebbe però, attualmente, soltanto la già citata modalità Intercept: il gioco base Killzone Shadow Fall non è infatti apparso tra le ultime occasioni e dovrebbe dunque restare giocabile anche nelle prossime settimane.

Non è dunque chiaro se si sia trattato di un semplice bug, considerando che non c’è alcuna data di rimozione, o se Sony stia semplicemente avvertendo gli utenti con il giusto anticipo, magari preparandosi a una chiusura anticipata dei server.

In assenza di una comunicazione ufficiale da parte dell’azienda, si tratta comunque solamente di ipotesi e non possiamo sapere con assoluta certezza le reali motivazioni: vi terremo prontamente aggiornati non appena riusciremo a saperne di più.

Ricordiamo che nelle scorse ore è però arrivata una buona notizia per gli abbonati: PlayStation Plus ha infatti sistemato un bug che riguardava l’upgrade PS5 di Final Fantasy VII Remake, rendendo così Intergrade gratis anche per chi aveva già acquistato l’edizione originale.

Inoltre, PS Store ha deciso di fare ai suoi utenti un gradito regalo nelle scorse ore: il DLC di un’esclusiva PlayStation è disponibile gratis a sorpresa.