Un crossover tra The Last of Us e Fortnite? Arriva la risposta ufficiale

I giocatori di Fortnite non sono estranei a crossover davvero ambiziosi, dai personaggi Marvel a quelli DC, passando per eroi tratti dal mondo dei videogiochi.

Il battle royale di successo (che spopola anche su Amazon) non ha infatti intenzione di fermarsi, viste le novità rilasciate a cadenza regolare.

Considerando anche che in un prossimo aggiornamento di Fortnite, il battle royale vi permetterà di usare Unreal Engine 5 in maniera gratuita, il futuro è roseo.

Ora, però, come riportato anche da PlayStation Lifestyle, sembra proprio che un presunto crossover con The Last of Us non sia nei piani né di Epic né di PlayStation.

Le voci di un crossover Fortnite x The Last of Us non infatti emerse con prepotenza alcuni giorni fa, alimentate da leaker e dataminer di solito davvero molto affidabili.

A quanto pare, però, questa volta le voci si sono rivelate del tutto inesatte: Neil Druckmann di Naughty Dog in persona è infatti intervenuto per smentire il tutto.

Il director ha twittato che “non ci sono piani” per un crossover tra The Last of Us e Fortnite, concludendo che si tratta di voci del tutto false.

Love me some Fortnite… but there are no plans for this. False rumor. https://t.co/od3ImiKPs0 — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) July 24, 2022

In seguito al commento di Druckmann, il leaker @ShiinaBR ha scritto una lunga dichiarazione in cui afferma di aver preso la palla al balzo pubblicando la notizia del crossover e che il post era solo una voce di corridoio.

L’insider ha in ogni caso concluso il post scusandosi profondamente per la svista e promettendo di non commettere più questo errore, dando false speranze ai giocatori.

Restando in tema, poche ore fa sono arrivate buone notizie per quanto riguarda la versione PC di The Last of Us Part I.

Ma non solo: alcuni giorni fa c’è anche stati l’annuncio che The Last of Us Part I è entrato ufficialmente in fase gold, per la gioia di tutti gli appassionati della saga di Ellie e Joel.