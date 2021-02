Un calciatore del Liverpool è il primo al mondo su FIFA 21

Se pensavate che chiunque sia bravo a FIFA 21 non potrà mai essere altrettanto forte a dare calci ad un pallone nella vita vera, forse è il caso che rimettiate in gioco le vostre convinzioni.

A smentire questo modo di dire è stato infatti Diogo Jota, talentuoso attaccante del Liverpool ma anche un super appassionato di FIFA, al punto da essere attualmente diventato il giocatore numero 1 al mondo.

Poco dopo aver aggiunto un nuovo stadio in cui giocare e dopo aver lanciato un nuovo aggiornamento per le versioni next-gen, l’ultimo titolo della serie calcistica più venduta al mondo riesce dunque a far parlare nuovamente di sé grazie ad uno dei suoi giocatori più forti, non solo nella vita reale ma soprattutto negli stadi virtuali.

Come riporta infatti Eurogamer.net, Diogo Jota è infatti al primo posto nella classifica di FIFA Ultimate Team, dopo aver vinto 30 partite di fila durante la weekend league.

Diogo Jota è attualmente il giocatore numero 1 al mondo su FIFA 21.

Sicuramente il suo attuale infortunio deve aver dato più di uno stimolo a Diogo Jota per migliorarsi ulteriormente su FIFA 21, con la speranza di riuscire a replicare le sue attuali prestazioni anche sui veri campi da gioco al più presto.

Un record a cui ambiscono tutti i giocatori più forti, e non è nemmeno la prima volta in cui riesce in questo traguardo, dato che l’attaccante del Liverpool è abituato a distruggere i propri avversari negli stadi virtuali.

Lo dimostrò del resto anche durante la finale del FIFA 20 ePremier League Invitational, quando sconfisse Trent Alexander-Arnold, oggi suo compagno di squadra.

Non si sa quale squadra utilizzi attualmente il giocatore, ma grazie ad un utente su Reddit che ha avuto modo di affrontarlo qualche settimana fa, scopriamo che possiede una versione speciale di sé stesso dal valore di 99 punti, un piccolo regalo che Electronic Arts assegna ai giocatori per farli distinguere dalla massa.

Chissà se qualcuno sarà in grado di scalzarlo dal podio nei prossimi giorni: considerando la popolarità del gioco, è certo che ci proveranno in molti.

Questo incredibile traguardo è un’ulteriore conferma di come la weekend league sia un punto di forza di questa produzione, di cui abbiamo anche avuto modo di parlare delle motivazioni dietro questo successo.