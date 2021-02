FIFA 21 aggiornato su PS5: ecco cosa cambia

EA Sports ha rilasciato le note relativa alla patch 01.000.004 di FIFA 21, ora disponibile per la versione PS5 e Xbox Series X|S del noto simulatore calcistico (via PSU). L’update include un gran numero di correzioni generali, con un occhio di riguardo per quanto concerne alcune modifiche specifiche alla versione PlayStation 5.

Tra i cambiamenti, la riduzione della traiettoria della palla dopo averla calciata in aria, inclusa la riduzione della probabilità che l’arbitro decida di mettere fine a una partita durante una potenziale opportunità di segnare un gol da parte di una delle due squadre.

Uno screen del gioco.

Ma non solo: anche il tempo di infortunio dovrebbe ora durare per un periodo leggermente più lungo, così come il giocatore che contrasta un’azione di gioco ha ora maggiori probabilità di entrare in contatto con la palla (prima vi era la possibilità che il piede passasse letteralmente attraverso parte del pallone).

Per quanto riguarda invece le modifiche esclusive alla versione PS5 di FIFA 21, segnaliamo la riduzione della resistenza dei trigger adattivi del DualSense, così come è stato corretto il bug che non faceva funzionare il feedback tattile del pad se il gioco è stato avviato prima dell’accensione del joypad.

Infine, sempre in esclusiva su PS5 e Series X|S, è stato corretto il problema che invertiva il nome del club con quello di un determinato giocatore, presenti in una notizia della modalità Carriera.

FIFA 21 è disponibile dallo scorso 6 ottobre 2020, su PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, e PC Windows. Se volete saperne di più sul gioco, recuperate prima di subito la nostra recensione del gioco, pubblicata ovviamente sulle pagine di SpazioGames in concomitanza con l’uscita del titolo nei negozi.