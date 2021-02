FIFA 21 ha un nuovo stadio: scopriamolo in video

FIFA 21 ha appena introdotto un nuovo stadio, il cui arrivo era stato posticipato dall’inizio della stagione calcistica per ragioni tecniche.

Lo stadio aggiunto è quello del Leeds, la storica compagine di Premier League guidata dal “Loco” Marcelo Bielsa.

Elland Road è stato presentato in un nuovo e breve trailer, che gli account social di EA Sports FIFA ha utilizzato per salutare Eastpoint Arena.

L’arena generica rimarrà ovviamente nel gioco e resterà a disposizione delle squadre che non hanno il loro stadio raffigurato nel gioco – lista dalla quale possiamo depennare il Leeds.

Bye bye, Eastpoint Arena 👋 Hello, Elland Road 😎#EllandRoadAnnounced pic.twitter.com/avxRa920Ek — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) February 3, 2021

All’uscita di FIFA 21, Electronic Arts aveva informato dell’assenza di Elland Road dall’elenco dei nuovi stadi previsti per il gioco.

La ragione è da ricercarsi nel fatto che i playoff per decretare l’ultima neopromossa in Premier League si siano svolti con tempistiche che non permettevano agli sviluppatori di integrare lo stadio nel titolo, a causa dei ritardi sulla stagione calcistica legati al COVID-19.

Con Elland Road, il numero di nuovi stadi inclusi in FIFA 21 sale a 6. Gli altri includono:

Providence Park (Portland Timbers)

Benteler-Arena (SC Paderborn 07)

Estadio Nuevo Los Cármenes (Granada CF)

Stadion An der Alten Försterei (Union Berlin)

Con questi innesti, il numero degli stadi supportati dalla serie a 95; ciononostante, il trattamento per la Serie A – come abbiamo sottolineato nella nostra video recensione – resta piuttosto deludente, con il solo San Siro incluso ora che l’Olimpico di Roma è diventato un’esclusiva di PES.

Per rendere l’idea, la Premier League ha tutti e 20 gli stadi raffigurati nel titolo ogni stagione, ed è una disparità che i fan faticano sempre di più a spiegarsi.

Il gioco sta comunque continuando ad aggiornarsi come tutti gli anni e, al di là di questo nuovo stadio, ha recentemente accolto anche un kit inedito del PSG.

La serie ha inoltre appena rinnovato la licenza esclusiva per la Champions League e l’Europa League, che dunque resteranno connesse a FIFA almeno per i prossimi tre anni.