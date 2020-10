Xbox Game Pass, 14 nuovi giochi disponibili entro metà novembre

Microsoft ha svelato una nuova ondata di giochi in arrivo su Xbox Game Pass entro la prima metà di novembre.

Le new entry comprendono i classici di Double Fine Productions rimasterizzati per le nuove console, già annunciati pochi giorni fa, e non solo.

Questo l’elenco completo dei nuovi ingressi suddivisi per data, mentre per quanto riguarda le piattaforme ci sono proprio tutte: PC, console e Android.

27 ottobre

Carto (Console & PC)

29 ottobre

Day of the Tentacle Remastered (Console & PC)

(Console & PC) Five Nights at Freddy’s (Android, Console & PC)

(Android, Console & PC) Full Throttle Remastered (Console & PC)

(Console & PC) Grim Fandango Remastered (Console & PC)

(Console & PC) PlayerUnknown’s Battlegrounds (Android)

(Android) ScourgeBringer (Android)

(Android) Unruly Heroes (Android, Console & PC)

5 novembre

Celeste (Android, Console & PC)

(Android, Console & PC) Comanche (PC)

(PC) Deep Rock Galactic (Android, Console & PC)

(Android, Console & PC) Eastshade (Android, Console & PC)

(Android, Console & PC) Knights and Bikes (Console & PC)

17 novembre

ARK: Survival Evolved: Explorer’s Edition (Android, Console & PC)

Questi titoli si uniscono ad una libreria di oltre cento già disponibili, incluso soltanto recentemente Rainbow Six Siege.

È bene notare come tra le new entry figuri anche PUBG per dispositivi mobile: un ingresso che implica che per la prima volta la versione casalinga di PlayerUnknown’s Battlegrounds sarà giocabile su smartphone e tablet.

Quanto al futuro del servizio, Microsoft sta esplorando diverse strade, tra cui una che ipotizza la vendita di stick per la fruizione su smart TV.