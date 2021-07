PUBG, la Stagione 13 è ricca di novità (e introduce una stanza segreta)

PUBG ha annunciato l’arrivo della Stagione 13 classificata, con un nuovo aggiornamento che sarà disponibile il prossimo mese su PC e console.

La prossima stagione di PlayerUnknown’s Battlegrounds introdurrà tantissime novità all’interno del battle royale, tra cui una misteriosa stanza segreta che potrà fare la differenza durante le partite.

Il titolo è stato un enorme successo che ha contribuito alla nascita di uno dei generi videoludici più apprezzati degli ultimi anni: anche per questo motivo è riuscito a realizzare delle vendite da record.

Un report di inizio anno ha anticipato il possibile sequel di PUBG, che sarebbe già in sviluppo su PC e console e potrebbe arrivare molto presto.

Durante le partite su Taego avrete la possibilità di ottenere una particolare chiave, che servirà ad accedere ad una nuova stanza segreta ricca di oggetti con bassa possibilità di rifornimento, oggetti curativi e mirini: tutti elementi che potranno fornire un grande vantaggio.

A volte potrebbe inoltre capitare che proprio all’inizio della partita, il motore dell’aereo esploda costringendo a un atterraggio di emergenza: i giocatori dovranno dunque saltare il prima possibile, o si ritroveranno con il 50% in meno dei PF all’inizio dello scontro.

PlayerUnknown’s Battlegrounds introdurrà tre nuovi oggetti, oltre ad un nuovo bilanciamento per lo spawn di ulteriori equipaggiamenti all’interno del titolo: adesso sarà molto più facile riuscire a trovare l’auto-defibrillatore.

Alcune delle novità più rilevanti ai fini del gameplay riguardano la mappa Sanhok, che è stata leggermente modificata per aggiungere coperture e nuovi edifici dove possono comparire oggetti.

La Stagione 13 Classificata introdurrà nuove ricompense per tutti i giocatori che riusciranno a distinguersi, con skin esclusive e speciali emblemi animati a tema per la top 500 del gioco.

La prossima season di PUBG arriverà il 4 agosto su PC e il 12 agosto su console: potete consultare voi stessi nel dettaglio tutte le novità in arrivo, anche a livello estetico, nelle note ufficiali della patch.

PlayerUnknown’s Battlegrounds si è fatto apprezzare per la vastità delle sue mappe, al punto che le sue dimensioni sono state prese come esempio per Battlefield 2042.

Ricordiamo che una delle ultime meccaniche introdotte nel battle royale è stata ispirata da una feature presente sull’ultimo capitolo di Metal Gear Solid.

Il titolo è inoltre disponibile gratis per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, che offre la possibilità di giocarci anche su smartphone.