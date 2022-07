Un Assassin’s Creed in Giappone? Qualcuno ne è certo

Il nuovo capitolo della saga di Assassin’s Creed è in lavorazione, e quanto pare non si placano i rumor e le indiscrezioni sul gioco.

Dopo Assassin’s Creed Valhalla (che potete acquistare in offerta speciale su Amazon) la serie tornerà quasi certamente nel corso del prossimo anno, con un episodio nuovo di zecca.

Nelle scorse ore è il rumor che il prossimo capitolo del franchise sarebbe stato ambientato ai tempi dell’Impero Azteco.

Nonostante ciò, è poi arrivata una secca smentita da parte di Jason Schreier, il quale ha invece reso noto che Baghdad sarà il setting del nuovo episodio. Ora, però, un’altra voce piuttosto autorevole ha invece riacceso le speranze di chi vuole un Assassin’s Creed nel Giappone Feudale.

Come riportato da Gaming Bolt, il giornalista e insider Jeff Grubb ha infatti dichiarato che secondo lui Assassin’s Creed Infinity sarà ambientato in Giappone.

Durante il podcast Game Mess Decides, Grubb ha infatti affermato di aver sentito da alcune fonti che il Giappone sarà una delle ambientazioni di Assassin’s Creed Infinity, titolo atteso dopo un altro capitolo chiamato Rift e con protagonista Basim.

La notizia, assolutamente non confermata in veste ufficiale da Ubisoft, manderebbe quasi certamente in estasi i fan che da anni chiedono a gran voce un gioco della serie ambientato nella Terra del Sol Levante.

Ma non solo: sempre stando a Grubb, Infinity sarà impostato come un grande gioco di ruolo open world, non staccandosi quindi in maniera eccessiva dai recenti capitoli del franchise. Non ci resta che attendere prima di saperne di più.

Ricordiamo che alcune settimane fa qualcuno ha immaginato un Assassin’s Creed ad ambientazione orientale in Unreal Engine 5 davvero mozzafiato.

Ma non solo: un’interessante analisi svolta da NexusHub ha svelato un risultato davvero unico, ossia che la mappa più grande della serie non appartiene ad Assassin’s Creed Valhalla.

Per concludere, avete letto anche che un capitolo della serie che stava per chiudere per sempre resterà online, seppur con diverse limitazioni?