Un amato Final Fantasy chiude dopo 7 anni: Square Enix dice addio

Uno dei giochi di Final Fantasy più amati e longevi è arrivato ufficialmente al fine vita: dopo 7 lunghi anni di onorato servizio, Square Enix ha infatti annunciato a sorpresa la chiusura dei server.

Final Fantasy Record Keeper, il celebre capitolo free-to-play per dispositivi mobile, chiuderà ufficialmente i battenti a settembre 2022: si trattava di uno dei primi titoli celebrativi con i protagonisti dei principali capitoli della serie, come Final Fantasy VII (potete acquistare Remake Intergrade in consegna rapida su Amazon).

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno: come riportato da Noisy Pixel, Square Enix ha deciso di comunicare il tutto soltanto tramite una notifica in-app, senza fornire ulteriori spiegazioni.

Ad alimentare ulteriormente il mistero, la chiusura non riguarderà tutte le versioni di Record Keeper: saranno infatti spenti soltanto i server dell’edizione «Global», mentre la versione per il mercato giapponese resterà online.

Nel comunicato che compare aprendo l’applicazione, viene segnalato che le valute premium resteranno disponibili per l’acquisto fino al 30 agosto, ma continueranno a essere utilizzabili fino al 29 settembre: in tale giornata sarà necessario dire ufficialmente addio al free-to-play sviluppato da DeNA.

L’account Twitter ufficiale dedicato al free-to-play ha successivamente invitato i giocatori coinvolti a dare una chance a Final Fantasy Brave Exvius, un altro gioco gratuito per dispositivi mobile rilasciato solo un anno dopo Record Keeper.

To all the dedicated players who have enjoyed and loved FFRK, the FFBE Team would like to extend a warm welcome. If you are interested, please check out FFBE with the links below and enjoy. We are always very excited to welcome any new players and returnees!

FFBE Team@FFBE_EN pic.twitter.com/zNQL8xslqK

— FF Record Keeper (@FFRK_Official) June 24, 2022