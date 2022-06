Final Fantasy VII Ever Crisis, il gameplay è una lettera d’amore ai fan (e potrete provarlo gratis)

L’evento livestream dedicato al 25esimo anniversario di Final Fantasy VII ha regalato ai fan tantissime novità molto interessanti, inclusi anche ulteriori dettagli dedicati all’interessante progetto Ever Crisis.

Ricordiamo infatti che si tratta di un capitolo in arrivo su dispositivi Android e iOS, che racconterà tutta la storia di Final Fantasy VII (potete acquistare Remake Intergrade al miglior prezzo in consegna rapida su Amazon), non solo quella del capitolo originale ma anche quella narrata nei numerosi spin-off.

Questo include naturalmente anche Crisis Core, il prequel con protagonista Zack Fair di cui è stato appena annunciato anche un remake su PC e console in arrivo quest’anno.

Durante la celebrazione del 25esimo anniversario, Square Enix ha interessato che sarà possibile provare questo intrigante titolo grazie al Closed Beta Test nel 2022: nelle prossime settimane dovrebbero dunque essere disponibili ulteriori dettagli su come accedere a questa prova gratuita.

Square Enix ha in ogni caso confermato che questo test sarà riservato solo per specifiche regioni e piattaforme, ma al momento non è stato comunicato quali saranno queste limitazioni.

Sappiamo che il titolo completo sarà, in ogni caso, un free-to-play con microtransazioni in-game, anche se bisogna ancora stabilire in quale modo saranno implementate.

Sappiamo infatti che il gioco narrerà la storia di tutta la saga di Final Fantasy VII, ma non sappiamo se seguirà l’esempio di FFXV Pocket Edition e renderà necessario acquistare di volta in volta i vari episodi o se, più semplicemente, le microtransazioni si limiteranno a contenuti alternativi.

In ogni caso, durante l’evento in streaming è stato mostrato un nuovo interessante trailer che mostra nel dettaglio il gameplay del titolo, con spettacolari mosse speciali e cutscene in computer grafica: ve lo riproporremo di seguito.

Come potete osservare voi stessi nel trailer, Square Enix intende voler rappresentare fedelmente ogni aspetto possibile dell’intera timeline di Final Fantasy VII: Ever Crisis si preannuncia dunque una vera e propria lettera d’amore ai più grandi fan della saga.

Ricordiamo che per il momento la release di Final Fantasy VII Ever Crisis è prevista solo su dispositivi mobile, nonostante alcuni rumor suggerissero anche un’uscita su console next-gen.

Nonostante questo interessante reveal e il già citato annuncio di un remake di Crisis Core, a rubare la scena è stato chiaramente un altro annuncio particolarmente atteso dai fan: stiamo naturalmente parlando di Final Fantasy VII Rebirth, nome ufficiale scelto per Remake Part 2, che arriverà prima del previsto.