Un altro gioco previsto per il 2022 è stato rinviato al prossimo anno

Quando pensavamo di essere abituati a vedere il rinvio dei videogiochi quest’anno, ecco che a sorpresa arriva un altro gioco rinviato al 2023.

Tra i titoli in questione c’è anche Skull & Bones, che potete ordinare su Amazon, che avrebbe dovuto chiudere il 2022 alla grande.

Invece lo sfortunato titolo piratesco entra nella lista dei videogiochi di cui torneremo a parlare nel 2023, con un rinvio per altro molto recente.

Tra i rinvii c’è anche un gioco vichingo molto atteso, che è stato rinviato al 2023, dopo che l’uscita per PS5 e PS4 era prevista nel 2022.

Company of Heroes è il prossimo titolo che salta ufficialmente il 2022 per atterrare direttamente a febbraio 2023.

Il prossimo capitolo della serie di strategici di Relic è stato colpito da un rinvio, ad appena un mese dalla data di uscita originale.

Company of Heroes 3 sarebbe dovuto uscire il 17 novembre 2022, mentre ora verrà rinviato di quattro mesi e sarà disponibile il 23 febbraio 2023.

L’azienda lo ha annunciato attraverso i propri canali ufficiali, fornendo anche una spiegazione:

Relic è stato piuttosta schietta sui motivi del ritardo: il gioco non è ancora all’altezza.

Nei mesi di sviluppo in più dati dal rinvio, il team si concentrerà interamente sulla correzione di bug, sulle meccaniche e sul perfezionamento di ciò che è stato già costruito:

«Anche se sappiamo che molti di voi non vedono l’ora di mettere le mani sul gioco, riteniamo che questa sia la decisione migliore per CoH3, i nostri giocatori e il nostro studio. Ciò fornisce al nostro team duramente impegnato nel lavoro e ai partner il tempo necessario per rendere CoH3 in uno stato generale migliore.»