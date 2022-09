Un atteso titolo “vichingo” per PS5 e PS4 è stato rinviato, ma non di molto

Il 2022 di PS5 e PS4 va a chiudersi con alcuni titoli molto importanti, anche se dovrete rivedere un po’ date sul calendario.

Tra i videogiochi in arrivo più dirompenti c’è sicuramente God of War Ragnarok, che potete prenotare su Amazon, che andrà a chiudere l’anno in bellezza.

Un titolo su cui Sony punta ovviamente moltissimo, talmente tanto da aver creato anche un DualSense a tema per l’occasione.

God of War Ragnarok sarà un gioco imponente in ogni senso, perché il titolo sarà molto pesante anche dal punto di vista dell’hard drive.

Ma non è God of War Ragnarok il titolo vichingo per PS5 e PS4 ad essere stato rinviato, potete stare tranquilli. Ci sono sempre le valchirie, però.

Si tratta di Valkyrie Profile: Lenneth che, come riporta Destructoid, è stato rinviato di qualche mese rispetto alla sua data di uscita originale.

Mentre Valkyrie Elysium è dietro l’angolo, la riedizione del vecchio titolo della serie richiederà ancora un po’ di tempo prima che possa vedere l’uscita definitiva.

Originariamente uscito come porting per PSP del classico Profile Valkyrie per PlayStation, Lenneth è stato recentemente annunciato per PS4 e PS5.

La data di uscita sarebbe dovuta coincidere con il lancio di Valkyrie Elysium, il 29 settembre, ma Lenneth è stato posticipato al 22 dicembre 2022.

We have an update regarding #ValkyrieProfile: Lenneth. If you have any enquiries please visit: https://t.co/vAv9CeCKPx pic.twitter.com/vt72ixbgGR — Valkyrie Elysium (@ValkyrieGame) September 22, 2022

«Mentre celebriamo il lancio di Valkyrie Elysium, purtroppo abbiamo bisogno di un po’ più di tempo per Valkyrie Profile: Lenneth per migliorare la qualità del titolo e abbiamo deciso di spostare la data di uscita al 22 dicembre 2022», recita una parte del comunicato diffuso su Twitter.

I fan della serie potranno quindi essere contenti, almeno, di poter mettere le mani su un titolo che sarà ancora migliore.

Nel frattempo potranno provare anche Valkyrie Elysium in maniera gratuita, con una demo che vi farà saggiare la qualità del gioco.

Titolo che si rivela molto interessante e di recente ci è sembrato essere una vera sorpresa, come potete constatare nel nostro articolo.