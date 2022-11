Un altro big PlayStation potrebbe arrivare prossimamente su PC

PlayStation sta puntando molto al mondo PC, specie per quanto riguarda i porting di grandi esclusive uscite nel corso degli anni sia su PS4 che su PS5.

Come dimostrato anche dal recente Marvel's Spider-Man, Sony mira da tempo ai giocatori dei personal computer.

Non tutto sembra però andare sempre liscio, visto che l’altrettanto recente Uncharted Raccolta L’Eredità dei Ladri non è andato un granché bene al lancio.

Ora, però, ha iniziato a girare l’indiscrezione che un altro big PlayStation sarebbe in arrivo anche su PC, ossia il celebre racing Gran Turismo.

Come riportato da GTPlanet (via PSU), il boss di Polyphony Digital Kazunori Yamauchi ha rivelato che il team sta valutando la possibilità di realizzare un porting di Gran Turismo 7 per PC.

Negli ultimi anni Sony ha costantemente portato su PC alcuni dei suoi principali titoli esclusivi per PlayStation, tra cui Days Gone, God of War, Marvel’s Spider-Man Miles Morales. Tuttavia, Yamauchi-san ha sottolineato che il processo per portare GT7 su PC non sarà un compito semplice.

«Gran Turismo è un titolo molto raffinato. Non ci sono molte piattaforme in grado di far girare il gioco in 4K/60p in modo nativo, quindi un modo per renderlo possibile è quello di restringere il campo delle piattaforme. Non è un argomento molto semplice, ma ovviamente lo stiamo esaminando e prendendo in considerazione.»

Restando in tema, l’ultimo aggiornamento di Gran Turismo 7 ha da poco offerto ai giocatori tre auto, tra cui un’edizione speciale per il 25imo anniversario, e una nuova pista.

Ma non solo: Gran Turismo ha festeggiato da poco il suo anniversario con quattro giorni di finali mondiali di GT a Monaco, raccontati sulle nostre pagine.

Infine, la presenza del GT Café e di tanto altro che vi abbiamo spiegato nella nostra video recensione rendono il gioco un gran bel racing da giocare.