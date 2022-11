Gran Turismo 7 celebra i 25 anni del franchise con un evento epico

Gran Turismo 7 continua ad aggiungere novità con una certa cadenza, e stavolta l’occasione è la celebrazione dei 25 anni di Gran Turismo.

A dirla tutta li aveva già celebrati, perché il titolo era stato lanciato anche con una versione speciale proprio dedicata alla serie (che trovate ancora su Amazon).

Una serie importantissima per PlayStation, che la casa nipponica sicuramente celebrerà prima o poi anche all’interno di PlayStation Stars, l’iniziativa a premi speciali.

In ogni caso Gran Turismo 7 non è stato certo abbandonato dal team di sviluppo, e quello di oggi è solo l’ennesimo di una serie di aggiornamenti.

Gran Turismo festeggia il suo 25esimo anniversario con quattro giorni di finali mondiali di GT a Monaco, raccontati nel sempre puntuale PlayStation Blog.

A Monaco si riuniranno, dal 24 al 27 novembre, 56 tra i piloti di Gran Turismo più veloci del mondo, provenienti da 19 paesi, che si daranno battaglia in tre diversi campionati.

Venerdì 25 novembre scenderanno sul tracciato virtuale 30 piloti per le finali regionali della Nations Cup. La gara, trasmessa in diretta anch’essa alle 17:00, decreterà i campioni delle regioni Asia-Oceania, EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) e America, nonché i 12 piloti che avanzeranno alla prestigiosa finale della Nations Cup di domenica 27 novembre dalle 17:00.

Tra i due eventi della Nations Cup si inserisce la Manufacturers Cup, che si svolgerà sabato 26 novembre. La Manufacturers Cup mette di fronte 12 squadre formate da tre piloti ciascuna, in rappresentanza dei costruttori di punta partner di Gran Turismo.

Ma i festeggiamenti non sono solo per i partecipanti a Monaco, perché ci saranno ricompense pure in Gran Turismo 7.

Tra queste la mappa del mondo sarà aggiornata per mostrare quattro banner nella parte superiore destra:

Dal 24 al 27 novembre Il banner World Series fornisce informazioni sulle finali mondiali e consente di seguire gli streaming.

Dal 17 al 27 novembre Nella Campagna bonus si possono pronosticare i vincitori dei tre campionati fino all’inizio della trasmissione per avere la possibilità di vincere crediti. Potete vincere 1 milione di crediti di gioco per ogni evento se indovinate correttamente Potete scegliere solo una volta per evento, quindi assicuratevi di selezionare il vostro vincitore

Dal 25 novembre al 5 dicembre La Campagna spettatori offre ricompense quotidiane agli spettatori dei nostri streaming tramite un quiz online. Guardate la finale mondiale e rispondete alle domande del quiz per ottenere l’accesso anticipato alla Ferrari Vision GT e ad altri oggetti nel gioco Sarà possibile rispondere ogni giorno per 24 ore dall’inizio dello streaming Periodi in cui è possibile rispondere Giorno 1 – Venerdì 25 novembre dalle 17:00 (ora locale) a sabato 26 novembre alle 17:00 (ora locale) Premio – 1 milione di crediti di gioco Giorno 2 – Sabato 26 novembre dalle 17:00 (ora locale) a domenica 27 novembre alle 17:00 (ora locale) Premio – Biglietto per parti speciali (grande) Giorno 3 – Domenica 27 novembre dalle 17:00 (ora locale) a lunedì 28 novembre alle 17:00 (ora locale) Premio – Biglietto scambio motore Giorno 4 – Lunedì 28 novembre dalle 17:00 (ora locale) a martedì 29 novembre alle 17:00 (ora locale) Ferrari Vision GT Distribuzione degli omaggi Gli omaggi dei giorni dall’1 al 3 verrano distribuiti come oggetti omaggio mercoledì 30 novembre Omaggio del giorno 4: la Ferrari Vision GT sarà distribuita come oggetto omaggio il 15 dicembre

Dal 25 novembre al 3 gennaio Il banner del 25 ° anniversario di Gran Turismo fornisce l’accesso a gare speciali con più punti in palio. (Consultate il programma all’interno del gioco) La speciale Red Bull X2019 con livrea del 25° anniversario sarà sbloccata semplicemente partecipando all’evento!



Per un periodo di tempo limitato (dal 24 novembre al 5 dicembre), ci saranno ricompense aumentate per ogni corsa nella modalità Sport! Corse giornaliere Dal 24 novembre al 5 dicembre Corsa giornaliera A offrirà una corsa simile alla finale mondiale In questo periodo, i crediti di ricompensa per gli eventi partecipanti saranno 5 volte quelli soliti Prove a tempo online Dal 24 novembre al 5 dicembre Completate repliche delle corse della finale mondiale in un evento di prova a tempo In questo periodo, i crediti di ricompensa per gli eventi partecipanti saranno 2 volte quelli soliti Corse a punti Round 1: Dal 24 al 27 novembre Round 2: Dall’1 al 4 dicembre Completate repliche delle corse della finale mondiale In questo periodo, i crediti di ricompensa per gli eventi partecipanti saranno 10 volte quelli soliti



Nonostante tutto questo ben di Dio, i fan hanno di recente deciso di «punire» Gran Turismo 7 eleggendolo la peggior esclusiva PlayStation di sempre.