Un action RPG presentato alla Gamescom 2022 ha una data di uscita

La Gamescom 2022, e in particolare la Opening Night Live, ha messo in mostra moltissimi giochi in arrivo prossimamente.

Tra questi c’è anche stato l’incredibile ritorno di Dead Island 2, che potete già prenotare su Amazon, che ormai era dato praticamente per scomparso.

Un titolo il cui ritorno è stato supportato anche da Goat Simulator 3, in una maniera decisamente particolare ma anche prevedibile in parte.

La Gamescom 2022 ha visto l’esordio anche di molti nuovi titoli, come un interessante action RPG che sembra un mix tra Horizon e God of War.

Si tratta di Atlas Fallen, che si è presentato come un mondo semi-aperto pieno di antichi misteri e minacce.

La sinossi del titolo, una delle poche cose che ad oggi conosciamo, parla di caccia a mostri leggendari con armi mutaforma, con una campagna che può essere giocata in solitaria o in cooperativa.

Dopo essersi mostrato con un adrenalinico trailer, che trovate qui sotto, finalmente è stata resa nota la data di uscita del titolo:

Come riporta Gamingbolt, Deck13 Interactive ha reso noto che Atlas Fallen sarà disponibile nella primavera del 2023.

In precedenza era stato dichiarato che Atlas Fallen sarebbe stato lanciato il prossimo anno, ma senza una finestra anche minima di uscita.

La primavera del 2023 è stata scelta per dare ai team di sviluppo il tempo di massimizzare il potenziale di questo nuovo franchise.

Atlas Fallen arriverà su Xbox Series X/S, PS5 e PC, ed è solo uno dei tanti titoli che sono stati mostrati nella lunghissima serata di apertura della Gamescom 2022: ecco tutti gli altri annunci.

A proposito di date di uscita, c’è stato anche un titolo che ha addirittura anticipato la sua uscita, contro ogni aspettativa.

Nonostante i tanti titoli presentati, però, anche Gamescom 2022 è una di quelle conferenze che tendiamo a dimenticarci per come sono realizzate e devono sicuramente cambiare.