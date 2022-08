Gotham Knights mostra i villain alla Gamescom e cambia la data di uscita

Tra qualche settimana potremo finalmente mettere le mani su Gotham Knights, l’attesa nuova scorribanda nel mondo dei supereroi di casa DC. Mentre tutti volevano un nuovo gioco di Batman, infatti, ecco arrivare un titolo in cui Batman è morto e sono i suoi “eredi” a dover portare avanti il mondo che il Cavaliere Oscuro ha provato a costruire.

È questa la premessa narrativa di Gotham Knights, che come anticipato da Geoff Keighley è stato tra i protagonisti della Opening Night Live alla Gamescom di Colonia.

Il nuovo filmato mette in mostra i villain che daranno filo da torcere alla Bat-Family: da Harley Quinn, passando per Clayface (ossia l’Uomo di Argilla), fino a Mr. Freeze.

Ma non solo: l’uscita del gioco è stata anticipata a sorpresa, dal 25 ottobre al 21 dello stesso mese. Poco sotto, il nuovo trailer.

Proprio di recente, Warner aveva ufficializzato l’entrata del gioco in fase Gold, che abitualmente si traduce nel fatto che non siano più previsti rinvii, avendo masterizzato la prima copia in vista della release.

Via via, la compagnia ci ha anche presentato da vicino i diversi protagonisti: pensiamo al recente trailer che ha mostrato le capacità uniche di Cappuccio Rosso, pronto a darle di santa ragione.

L’appuntamento con Gotham Knights è fissato per il 25 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

