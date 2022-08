FIFA 23 pubblicato per sbaglio con un mese di anticipo (e fioccano i leak)

FIFA 23 è come sempre uno dei videogiochi più attesi dell’anno, ma qualcuno è riuscito a giocarci con un mese di anticipo.

Se non siete tra questi potete ordinarlo normalmente su Amazon, visto che il titolo è stato pubblicato per sbaglio per un pubblico limitato.

Un errore che non sfigura di fronte ad un altro sbaglio madornale, per cui FIFA 23 è stato venduto a sei centesimi per errore.

Per un gioco che ha un numero totale di calciatori e squadre che rischia di essere un vero record per la serie.

Come riporta VGC, FIFA 23 è stato accidentalmente reso giocabile con un mese di anticipo su Xbox.

Molti giocatori sono riusciti ad accedere al gioco, con tanto di aggiornamento disponibile per chi è stato coinvolto nel recente beta test, precaricando la Ultimate Edition.

E, con una certa sorpresa anche dei giocatori stessi possiamo immaginare, hanno potuto avviare il gioco completo con tanto di FIFA Ultimate Team.

Questo ha ovviamente reso possibile accedere a tante informazioni in anticipo, come le valutazioni dei giocatori e addirittura le divise del Liverpool e Burnley attualmente non annunciate.

FIFA 23 non sarà disponibile fino al 30 settembre, e nel frattempo EA sta bandendo qualsiasi giocatore sorpreso a trasmettere il gioco o pubblicare clip con informazioni identificabili.

Al momento non è chiaro se EA sarà in grado di revocare l’accesso alla parte offline del gioco, per quegli account che sono riusciti a sbloccare la versione definitiva dello stesso.

Burnley’s away and Third kit have been leaked through fifa 23 thought Burnley fans ? pic.twitter.com/Ibf9S28a7d — BFC_Tom (@Claret09_) August 30, 2022

Sebbene i server online siano essere stati chiusi frettolosamente, ormai il danno è fatto e i giocatori possono ancora accedere a FIFA 23 in modalità offline.

Potranno quindi già godersi la presenza della serie B all’interno del gioco, con la licenza ufficiale finalmente confermata.

All’interno della rosa di squadre tornerà anche un assente illustre, che da ben 11 anni non era presente nel videogioco di calcio più famoso del mondo.