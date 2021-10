UFL, il nuovo gioco di calcio gratis sarà fotorealistico: il video

Il campo da calcio dei giochi di simulazione del pallone si sta affollando sempre di più. Se FIFA 22 è arrivato da poco e stiamo cercando di capire come si chiamerà il futuro FIFA 23, mentre eFootball ha ancora un po’ di strada da fare con i futuri aggiornamenti, ecco che UFL intende spaccare questo storico duello.

Il gioco calcistico annunciato durante la Gamescom dello scorso agosto dal team Strikerz intende far innamorare soprattutto gli coloro che vogliono innovazione per i titoli dedicati al rettangolo verde

Per riuscirci, però, passerà anche per una grafica fotorealistica, almeno nella modellazione dei volti dei calciatori. Il risultato, per quanto si può scorgere ad oggi, è sorprendente, considerando che parliamo comunque di un videogioco free-to-play.

A darci un’anteprima di quale aspetto avranno i volti dei calciatori è il breve video pubblicato in queste ore, che ritrae il nuovo testimonial Roberto Firmino, celebre attaccante del Liverpool e della nazionale del Brasile.

There’s something that #UFL want you to know, our next ambassador his name is Bobby Firmino! Check out Bobby's in-game look in the short video we've prepared. Si Señor! Stay tuned, as there's more news to come #fairtoplay #uflgame #joinufl pic.twitter.com/FQPRtOBvQn

— UFL (@UFLgame) October 17, 2021